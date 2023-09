¿Aires de diva? Maquilladoras de 'Bailando' disgustadas con Milett Figueroa por esta razón

Milett Figueroa se encuentra cumpliendo uno de sus más grandes sueños al formar parte del reality 'Bailando'. No obstante, una nueva polémica se desató por parte de las maquilladoras del programa argentino.

Desde que Milett Figueroa llegó a Argentina corrieron los rumores de un posible romance entre ella y el conductor Marcelo Tinelli, ocasionando que el jurado e incluso reporteros cuestionen su participación.

Pese a que la popular 'Milechi' buscó ignorar estos comentarios y continuar enfocada en su participación, una nueva polémica se desató luego que las maquilladoras del concurso argentino soltarán ciertas incómodidades en cuanto a la presencia de 'La Figueroa'.

Según el extracto del programa argentino 'LAM' compartido por el creador de contenido peruano Ric La Torre, la conductora Pía Shaw explicó que la ex de Patricio Quiñones tendría aires de diva no solo con el personal de maquillaje del reality argentino, sino con el del canal América.

"Milett estaba en el sector de maquillaje, parece que cuestiona a los maquilladores, les indica cómo deben maquillarla, y no solamente ella, sino que su mamá interviene en la cuestión del maquillaje y pide que maquillen también su cara... le dice 'mirá, vení que yo te explico... maquillame acá' y le dicen 'pero señora, a usted no la tenemos que maquillar'", contó la conductora.

Asimismo, el conductor Ángel de Brito recalcó que el personal de 'Bailando' y del canal 'América' no pasarían a la modelo peruana, quien el pasado 12 de septiembre apareció por primera vez en el escenario.

En conversación con un conocido programa de espectáculos, la actual participante del programa 'Bailando 2023' no tuvo problema en hablar abiertamente de sus gustos respecto a hombres, asegurando que prefiere salir con personas mayores porque le parecen más intersantes e inteligentes.

"A mí me realmente me gustan las personas más grandes hoy en día, antes tal vez me fijaba en chicos de mi edad, pero hoy en día me gusta la gente grande, me parece mucho más interesantes, inteligentes, me encanta admirar a las personas", manifestó.