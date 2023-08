¡Ampay! Erika Villalobos olvida al 'Chino' Miyashiro y es captada besando a "madurito galán"

La reconocida actriz Erika Villalobos está en el ojo de tormenta, pues esta noche el programa "Magaly TV, la firme" mostrará un nuevo ampay suyo, mostrando muchas muestras de afecto con un "madurito galán"; cabe resaltar que, hasta donde se sabe, ella aún es la esposa de Aldo Miyashiro.

En un video difundido por redes sociales, el conocido programa que dirige Magaly Medina, mostró un adelanto de lo que se verá esta noche respecto a Erika Villalobos.

"Hoy en 'Magaly TV la firme', AMPAY, Erika Villalobos, esposa de Aldo Miyashiro, vive una increíble historia de amor con madurito galán que no es el chino", se narra al principio del video.

Cabe resaltar que, el audio va acompañado con imágenes exclusivas donde se ve que la actriz besa y abraza apasionadamente a un hombre mayor; incluso se puede ver que las muestras de afecto las dan el lugares públicos como parques de estacionamiento y hasta en la vía pública.

Como se recuerda, Erika Villalobos había mantenido un perfil bajo después que el abril del 2022, su esposo Aldo Miyashiro fuera ampayado besando a su entonces reportera Fiorella Retiz, y al mismo tiempo, su compañero Óscar del Portal, fue captando besando a la también reportera Fiorella Méndez, pese a que en ese entonces, la esposa del comentarista deportivo estaba esperando un tercer hijo suyo.

Durante uno de los capítulos de "La casa de Magaly", Fiorella Retiz confesó que después del ampay, ella estuvo enamorada de Aldo "Chino" Miyashiro ya que le atraía su intelecto, descartando que se haya fijado en su físico.

Es aquí que, Alfredo Benavides la cuestiona por no haber luchado por el amor de su exjefe, pues como se recuerda Fiorella Retiz desapareció del ojo público después que el ampay con el conductor de televisión sea emitido a nivel nacional.

"Si te gustaba yo la llamaba. ¿Tú la has llamado (a Erika)? Tú tienes información privilegiada y eso me gustó porque tú pudiste voltear la torta y no la hiciste. Te dejaste perjudicar y te quedaste calladay dijiste tranquilo hijo que estarás conmigo en el paraíso", comentó el cómico.