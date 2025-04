Vania Bludau revela si recibió la llamada en medio de la polémica entre Mario Irivarren y Onelia

29/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vania Bludau y Mario Irivarren se encuentra envueltos en un gran escándalo. A través de un video se ve a la modelo responder sobre "la famosa llamada" que el chico reality señaló que haría para "cerrar ciclos" con su ex, a pesar de mantener una relación con Onelia Molina.

Vania Bludau sobre escándalo con Mario Irivarren

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el sábado 26 de abril dejó una serie de incidentes que causaron gran impacto en la farándula local. Entre ellos, el insólito comentario de Mario Irivarren de probablemente realizar una llamada a Vania Bludau, cuya relación terminó el 29 de marzo de 2022. Esta situación escaló rápidamente y no tardó en poner en el 'ojo de la tormenta' a la joven modelo.

Es así como a través de un video en redes sociales, se ve el preciso momento en que la exintegrante de Combate no pudo evitar ser consultada por Tula Rodríguez sobre si Mario cumplió con lo dicho en plena fiesta de 'Ale' Baigorria.

"¿Ya te llamaron?", se escucha decir a Tula durante las grabaciones de 'El gran chef famosos', donde ambas son concursantes. Lejos de entrar en detalles o mostrarse incómoda, Vania atina a reírse y tomar con buen humor la situación: "Sí, sí, vamos a grabar".

Seguidamente, la viuda de Carmona vuelve a dirigirse a Bludau: "No, te estoy preguntando si te llamaron para la grabación." La influencer responde afirmativamente, y Tula le dice: "Pero, ¿te llamaron o no?" A lo que Vania responde: "Me acaba de llamar", generando controversia entre sus seguidores.

Vania Bludau pide no vincularla con Mario Irivarren

Ante el revuelo generado por el escándalo de la posible llamada de Mario, Vania decidió lanzar un potente mensaje en sus redes sociales pidiendo a todos que no sigan vinculándola con su expareja, ya que busca su bienestar emocional y, en especial, porque siempre respetará las relaciones de los demás. Con ello, deja en claro que no tendría pensado algún acercamiento con el participante de 'EEG'.

"Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", señaló en Instagram.

Pero eso no sería todo, ya que seguidamente, se revelaron imágenes donde se la ve besando a Austin Palao en plena fiesta del matrimonio de su mejor amiga, Alejandra Baigorria y Said. Cabe resaltar que ambos se encuentran actualmente solteros.

De esta manera, en medio del torbellino mediático que ha desatado Mario Irivarren con su intención de contactar a su exnovia, Vania Bludau, para "cerrar ciclos", la modelo respondió sobre el tema junto a Tula Rodríguez.