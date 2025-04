Vania Bludau tras besos con Austin Palao en fiesta de Alejandra Baigorria: "Puedo regresar a la carne nacional"

29/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vania Bludau se encuentra en una controversia desatada por el video viral donde Mario Irivarren revela su deseo de llamarla, a pesar de que su relación se acabó en el 2022. En medio de este escándalo y tras ser captada besando a Austin Palao, la modelo lanzó una inesperada revelación.

Vania lanza inesperada advertencia ¿para Mario Irivarren?

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha dejado un gran impacto en la farándula local, en especial, por la serie de escandalosas situaciones que ocurrieron durante su fiesta, siendo una de ellas la polémica conversación entre la novia y Mario Irivarren.

El chico reality señaló, aparentemente pasado de copas, que tras el fin de la celebración se comunicaría telefónicamente con su expareja, Vania Bludau. La modelo no tardó en pronunciarse ayer sobre el caso, pero horas más tarde fue captada por un programa de espectáculos besando a Austin Palao.

En medio de este torbellino mediático, Vania, en un momento relajado tras las grabaciones de 'El Gran Chef Famosos' donde es participante junto a Tula Rodríguez, no dudó en tomar con buen humor la situación y protagonizar una inesperada escena.

Al verla concentrada en su celular, Tula no tarda en preguntarle el video de quién estaría viendo en su celular: "¿Quién es? No, no voy a decir. No vamos a decir quién es, pero no es quien piensan". Seguidamente, le consulta si es que se encuentra soltera actualmente, obteniendo un SÍ como respuesta.

"Obvio, desde hace varios meses, los suficientes. (Mi ex) era extranjero", señaló entre risas, la ex de Mario Irivarren, generando la sorpresa de sus seguidores tras dejar en claro su soltería, a pesar de ser vista besando al hermano de Said Palao.

Vania Bludau grita su soltería tras escándalo

Pero no todo quedó ahí, ya que el video compartido en TikTok, se ve cómo Tula sigue incisiva con sus preguntas hacia la modelo y esta vez para saber si daría oportunidad a tener como pareja a un compatriota.

"No sé, puedo regresar a la carne nacional también", señaló entre risas, la exchica reality, dejando abierta la puerta abierta a futuras posibilidades amorosas. Mientras que usuarios especulan que podría ser una indirecta para Mario o deslizar la idea de un acercamiento hacia Austin.

De esta manera, Vania Bludau causó nuevamente polémica en la farándula por su inesperada confesión sobre su situación sentimental en medio de los rumores que la vinculan con Mario Irivarren y Austin Palao.