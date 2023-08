Cathy Sáenz impacta con polémica confesión: ¿Tuvo intimidad con Ricardo Mendoza?

Las redes sociales están en efervescencia por un video que se ha vuelto viral en tiempo récord. En esta ocasión, la protagonista de la historia no es otra que la carismática productora, Cathy Sáenz, quien dejó a todos sorprendidos con su franca respuesta al ser consultada sobre su relación con la figura de "Hablando Huevadas", Ricardo Mendoza.

El peculiar episodio ocurrió durante una visita del humorista a la productora, donde decidió interactuar con sus seguidores mediante una sesión de preguntas y respuestas. En medio de la dinámica, un cibernauta formuló una pregunta que nadie se esperaba.

Al comunicarle la curiosa interrogante planteada por un seguidor, Ricardo Mendoza no dudó en abordar el tema con Cathy Sáenz. La productora, lejos de mostrarse incómoda o reacia, respondió con aplomo, desestimando la alegación inicial pero revelando un matiz interesante.

"No, pero nos hemos agarrado nuestras cositas. No le he visto su pe*** todavía, porque él cuenta que es una cosa impresionante, pero yo no le creo", declaró Sáenz, soltando una risa contagiosa. Su confesión dejó a todos los presentes, y a quienes luego verían el video, en un estado de asombro y diversión.