Deysi Araujo respalda a Karla Tarazona tras enterarse de la angustiante situación que vivió

Luego de enterarse de la agobiante situación que vive Karla Tarazona, la exvedette Deysi Araujo decidió solidarizarse con la conductora de 'Préndete' y hacer una impactante revelación.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la bailarina se pronunció para brindarle su respaldo total a Karla Tarazona, quien habría sido víctima de acoso por parte de un extrabajador contratado por su expareja Rafael Fernández mejor conocido como el 'huevero'.

Es así que, la exvedette lamentó enormemente que la conductora se haya visto envuelta en esta situación, asegurando que uno nunca termina de conocer a una persona. Además, aprovechó en hacer una impactante revelación sobre una de sus tantas relaciones amorosas.

Según contó, ella vivió una situación similar cuando finalizó su romance con Jackson Torres. Esto, debido a que el sujeto se rehusaba a terminar con la exvedette, intentando incluso seguirla a un viaje al extranjero que ella planeó con anticipación.

En esa misma línea, confirmó que Torres no logró emprender su viaje para seguirla debido a que la bailarina hizo pública la situación. Además, se había enterado que él ya tenía una nueva pareja por lo que no entendía su afán de tener contacto nuevamente con ella.

"No me llegó a seguir porque lo hice público. Me llamaba insistentemente, incluso con una voz medio distorsionada, parecía delincuente. Además, él estaba haciendo su vida con otra persona para qué me seguía", agregó la exvedette.