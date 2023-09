Fiorella Retiz rompe en llanto y explica porque se siente feliz y aliviada tras el ampay de Érika Villalobos

Después de la tormenta viene la calma. Fiorella Retiz confiesa que vivió uno de los momento más duros después del ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro, sin embargo, ahora que la esposa de él, Erika Villalobos, ha sido ampayada con un nuevo galán, Fiorella dice sentirse feliz y aliviada y en una reciente entrevista explicó el porque.

La exreportera de "La banda del chino" brindó una entrevista a un medio local, donde habló de varios temas, como su participación en "La casa de Magaly", su ampay con Aldo Miyashiro, pero también fue consultada sobre sus declaraciones a cerca del reciente ampay de Érika Villalobos, pues ella le había deseado felicidad a Villalobos.

"Es que no tendría por qué atacarla porque es una persona que no tiene la culpa de nada. Todas las personas merecen ser felices, si yo sufrí por mi lado, claro, es otro tipo de contexto y otro tipo de historia, me imagino el sufrimiento que tuvo, lo duro que ha sido para ella cuando recién pasó", reflexionó Fiorella.

Seguido de ello, comentó que se siente feliz al saber que Érika ha encontrado un amor bonito y eso le quita una culpa de encima, porque también vive con la esperanza de tener un amor así.

"Todos merecen ser felices y ella es feliz ahora, hasta me siento menos culpable, me quita un peso de encima verla así y me emociono (se le llenan los ojos de lágrimas) porque si yo tengo la ilusión de tener una familia real, bonita y ahora ella la puede conseguir, me parece lindo", reveló entre lágrimas.