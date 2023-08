"¡Lo está ahogando!": Brunella Horna intenta bañar a un bebé, pero pequeño error le juega una mala pasada

Brunella Horna se aventuró en un terreno completamente nuevo: bañar a un bebé. Sin embargo, lo que prometía ser una tierna y conmovedora experiencia tomó un giro inesperado. En medio de las indicaciones de una especialista, un pequeño desliz por parte de la conductora de televisión generó una sorpresa que nadie vio venir.

En la más reciente entrega de 'América Hoy', Brunella Horna sumergió a la audiencia en un hilarante episodio mientras aprendía a bañar a un bebé. La carismática conductora de televisión se encontraba en plena lección con una especialista en cuidado infantil.

Sin embargo, en un momento de distracción, sus compañeras se alarmaron cuando Brunella Horna casi sumerge la cabecita del muñeco en el agua. Giselo no pudo contenerse y exclamó: "¡Lo está ahogando!"

La exitosa empresaria y conductora de 'América Hoy', Brunella Horna, compartió con sus seguidores en Instagram algunos detalles de su embarazo en curso. Reveló valientemente la cantidad de kilos que ha ganado durante estas semanas de gestación, admitiendo que ha cedido ante sus antojos y caprichos en honor a su esperado bebé.

"Estoy disfrutando tanto de mi embarazo. He acumulado 9 kilos adicionales, dándome todos los gustitos que mi bebé y yo deseamos", reveló con entusiasmo Brunella Horna en su cuenta oficial de Instagram. Richard Acuña, visiblemente emocionado, no pudo contener su alegría y le dejó un tierno comentario, llamándola "esposa".

Hace apenas unos días, Brunella Horna hizo una sincera confesión al admitir que había cometido un error en cuanto a la duración de su embarazo. La popularmente conocida como 'Baby Brune' sorprendió a la audiencia peruana en la edición de 'América Hoy' del jueves 17 de agosto de 2023, al realizar una corrección en vivo.

"Debo aclarar algo, me equivoqué en mi declaración inicial. No estoy en mi sexto mes, no me casé embarazada. Pido mil disculpas a todos los espectadores. Actualmente, estoy en mi quinto mes, porque mi médico me habla en semanas. En realidad, tengo 24 semanas de gestación, lo que equivale a cinco meses y medio según el cálculo del doctor. Si le escriben, estará un poco molesto", explicó Brunella Horna.