'Loco' Vargas revela su secreto para mantener viva la llama del amor con su esposa: "Tuvimos discusiones"

Juan Manuel 'Loco' Vargas ha tenido varios escándalos, siendo el más bochornoso cuándo engaño a su esposa con Tilsa Lozano. Sin embargo, fue perdonado y ahora, el exjugador ha confesado su secreto para mantener viva la llama del amor con su esposa Blanca Rodríguez.

Como se recuerda, el exintegrante de "Los cuatro fantásticos" fue expuesto por la exconejita, quién reveló en 'El valor de la verdad' que tuvo una relación extramatrimonial con Juan Manuel cuando él aún mantenía una relación con su aún esposa. Este hecho generó mucha polémica en el país, ya que Tilsa y Juan estuvieron juntos por más de 3 años, pese a que él llevaba una vida de casado ante el público.

El futbolista brindó una entrevista al canal de YouTube de Jesús Alzamora, quién le preguntó directamente sobre cuál es el secreto que tiene para mantener viva la llama del amor con Blanca después de más de 10 años de relación y varios hijos de por medio.

Juan Manuel indicó que no fue fácil, ya que cuando se retiró del fútbol todo fue bonito; sin embargo, con el paso de los años ella se empezó a sentir incómoda y él tuvo que hacer algunos cambios para que su matrimonio no caiga en la rutina.

"Cuando me retiré los dos primeros años fueron chéveres, porque estaba viviendo relajado, no me cuidaba ni entrenaba y engordé. La misma rutina ya no le gustaba (a Blanca) y por eso tuvimos discusiones, por lo que dije 'es hora de empezar a salir'", reveló.