Melissa Klug molesta por la actitud de Samahara Lobatón: "Para mí sigue siendo una mocosa"

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug ha mantenido un perfil bajo cuando se trata de la vida sentimental de su hija Samahara Lobatón. La joven, quien recientemente confirmó su relación con Bryan Torres, ha estado en el centro de la atención mediática, pero su madre ha optado por no intervenir en sus decisiones amorosas.

¿Qué dijo Melissa Klug?

En una reciente aparición en el programa 'América Hoy' el 4 de septiembre, Melissa Klug fue invitada a hablar sobre la relación de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Las conductoras del programa se mostraron sorprendidas por lo enamorada que parece estar la joven influencer.

"Es parte de la vida y del crecimiento. A fin de cuentas, son las decisiones que uno toma. Ella está a punto de cumplir 22 años, aunque para mí siga siendo una mocosa, tiene que cometer errores y aprender de ellos. Las decisiones que tome, tendrá que asumir la responsabilidad de ellas", comentó Melissa Klug, la pareja de Jesús Barco.

Edson Dávila aprovechó la ocasión para bromear, pidiendo que pusieran a Melissa Klug en un detector de mentiras, ya que su rostro parecía revelar más de lo que ella estaba dispuesta a decir. La empresaria se mantuvo firme en su posición de no opinar de manera directa sobre la relación de su hija.

"No, no opino. No soy la protagonista de esto. Si bien es cierto que es mi hija, también es hija de Abel Lobatón. Es su vida, ella sabrá cómo manejarla. Ya es madre, y como vuelvo a decir, sus acciones hablarán por sí solas", afirmó Melissa Klug.

Es importante recordar que Samahara Lobatón anunció el fin de su relación con Youna en julio. En medio de disputas públicas entre la expareja, la influencer confirmó poco después que estaba en una relación con Bryan Torres, quien es un gran amigo de Jefferson Farfán.

¿Opinó de Bryan Torres?

Cuando le preguntaron sobre la pareja de su hija en ese momento, Melissa Klug dijo: "Yo me quedé en que era el chupe, que son amigos. Que no trabajaba, pero son amigos. Una cosa es la amistad y otra es el trabajo, no hay vínculo laboral, pero no habló de amistad".

Melissa Klug ha optado por dejar que su hija Samahara Lobatón tome sus propias decisiones sentimentales y aprenda de las consecuencias. A pesar de las especulaciones y la atención mediática, la empresaria se mantiene reservada y confía en que su consentida sabrá manejar su vida amorosa como una adulta independiente.