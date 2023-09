Milett Figueroa revela qué tipo de hombres le gustan: ¿Mayores o menores?

Milett Figueroa se encuentra acaparando portadas nacionales e internacionales al formar parte del programa argentino 'Bailando 2023' y ser relacionada con el conductor Marcelo Tinelli. Tras ello la modelo volvió a causar polémica al referirse a sus gustos en una pareja.

En conversación con un conocido programa de espectáculos, la actual participante del programa 'Bailando 2023' no tuvo problema en hablar abiertamente de sus gustos respecto a hombres, asegurando que prefiere salir con personas mayores porque le parecen más intersantes e inteligentes.

"A mí me realmente me gustan las personas más grandes hoy en día, antes tal vez me fijaba en chicos de mi edad, pero hoy en día me gusta la gente grande, me parece mucho más interesantes, inteligentes, me encanta admirar a las personas", manifestó.