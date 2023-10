¡No les tenían fe! Tilsa Lozano y Jackson Mora cumplirán un año de casados

Tilsa Lozano se encuentra entusiasmada pues, dentro de poco, cumplirá un año de casada con el luchador Jackson Mora, descartando así cualquier tipo de rumor sobre una posible crisis en su matrimonio, a raíz de que volvió a hablar de su pasada relación con el 'Loco' Vargas.

Recientemente, la exvengadora estrenó por todo lo alto su nuevo podcast donde revivió el tormentoso romance que mantuvo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas. Esta situación causó que muchos usuarios la critiquen e incluso figuras del espectáculo como Magaly Medina, quien no dudó en tildarla de 'amante'.

En entrevista con el medio local 'Trome', Tilsa Lozano fue consultada sobre ello, ignorando completamente dicha situación debido a que se encuentra viviendo un gran momento en su matrimonio con el luchador de artes marciales Jackson Mora.

En seguida, reveló que debido al largo tiempo que estuvo sin pareja, el iniciar algo nuevo e incluso la convivencia le causaron cierto temor. Sin embargo, todo habría quedado en el pasado, pues su relación con Mora pudo fluir bastante bien, llegando incluso a casarse por civil.

En cuanto a las críticas que recibe diariamente, Lozano aseguró que suele restarles importancia, sobre todo a las de sus detractores, a quienes llama 'fans confundidos'.

"Siempre recibo las críticas de igual manera porque no me importa las críticas, sino de quien viene (...) hay fans confundidos, pero no soy monedita de oro. No le tengo que gustar a todo el mundo. A quien no le gusto, pues no le gusto", manifestó la nueva participante de 'El Gran Chef Famosos'.