Pilar Gasca pide garantías para su vida tras recibir amenazas de muerte: "Esto no es Colombia"

Pilar Gasca está en el ojo de la tormenta nuevamente, pues realizó varias publicaciones en las que anunció que ha pedido garantías para su vida después de recibir varias amenazas de muerte mediante sus redes sociales. La modelo afirmó no tener miedo y aunque no hizo ninguna acusación directa, dijo que "aquí no estamos en Colombia".

Como se recuerda, en las últimas semanas, la modelo de OnlyFans ha estado en varios escándalos, como su pelea pública con la colombiana Milena Zárate y también por haber protagonizado una fuerte pelea en un bar miraflorino de donde fue retirada en medio de golpes y terminó cayéndose de cara en la vía pública.

La grave denuncia de Pilar

La conocida creadora de contenido usó sus redes sociales para mostrar las pruebas de las amenazas que recibe por parte del usuario de Instagram "joceto_obligaron", quien hasta el momento no ha sido identificado.

En las amenazas que recibió Pilar, se puede leer que la personas que está detrás de los mensajes le dice que está al tanto de todos sus movimientos e incluso, amenazan con hacerle daño a su familia.

"Mejor quédate callada porque sabemos por dónde transitas y créeme que te va a costar caro el susto (...) Estás advertida nosotros no jugamos nosotros hacemos las cosas con hechos ya sabemos En dónde vives e información de tu familia", se lee en parte de las amenazas que recibió.

Sin embargo, Pilar comentó que no tiene miedo a las advertencias que le llegan mediante sus redes y aseguró que ya ha pedido garantías para su vida, sindicado a una sola persona como posible responsable si algo le pasa.

"Por las puras porque ya pedí garantías para mi vida y puse a una única persona como responsable de cualquier cosa que me suceda. Aquí no es Colombia. Este es mi país y ya es hora de que aprendan a respetarnos. Yo pongo lo que quiera en mis redes sociales. A mi no me asustan. Te equivocaste", expresó Pilar.

Pilar Gasca recibe amenazas de muerte

Asimismo, envió un mensaje implícito a una persona, diciendo que no anda "chalequeada".

"Yo sólo le tengo miedo a Dios, ni te gastes en amenazarme porque no estoy sola como crees. ¿Quién es la que anda siempre "Chalequeada"? ¿Y por qué? A cuantas personas tendrás en tu contra que vives de miedo"

Es así que, Pilar Gasca no se ha quedado callada tras recibir amenazas de muerte mediante mensajes directos de Instagram, pues afirmó que ya ha pedido garantías para su vida y sindicó a una persona como presunta responsable si algo le llega a pasar.