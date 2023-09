¿Romance a la vista? Fiorella Retiz y Renzo Spraggon tendrían una primera cita

Tal parece que Fiorella Retiz dejó atrás la polémica por su 'affaire' con Aldo Miyashiro y las salidas con Alfredo Benavides para enfocarse en Renzo Spragon, modelo argentino con quien habría congeniado durante su estadía en 'La Casa De Magaly'.

En una reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', el modelo argentino no dudó en brindar detalles de su participación la polémica casa de la 'Urraca', además, destacó la gran cercanía que habría surgido con su compañera Fiorella Retiz, con quien ya habría salido en una ocasión.

En medio de la conversación, Renzo Spragon decidió no guardarse nada y expuso a la exreportera, quien lo habría invitado a cenar a su casa.

No obstante, Magaly le recordó al chico reality que, anteriormente, Alfredo Benavides invitó a Fiorella Retiz al circo, causando que el modelo le responda muy seguro de sí.

"Él la llevo, a mí me han invitado, es muy diferente. Me preguntó qué quería comer y le dije milanesa a la Napolitana y me dijo que tranquilo, me hacía la milanesa a la Napolitana", agregó.