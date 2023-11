Rosángela Espinoza sorprende al revelar cómo debe ser su hombre ideal: "Intelectual y mente sucia"

La popular chica selfie, Rosángela Espinoza, sorprendió a todos sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram, una historia donde deja entrever cómo debería ser su hombre ideal, quien logre conquistar su corazón.

A través de una historia, la participante de 'Esto es Guerra' señaló que no niega la posibilidad de volverse a enamorar, a pesar de las decepciones que ha tenido durante su vida, como la que tuvo con el locutor radial, Carlos Enrique Banderas Gómez, conocido como 'Carloncho'.

El cantante y productor, Karlos Terrones, 'El Jeque de la Salsa' causó conmoción en la farándula nacional tras revelar detalles sobre la amistad que tiene con la modelo, luego que las cámaras los 'ampayaran' saliendo juntos en diferentes oportunidades.

Por ello, 'El Jeque' no dudó en señalar que quedó encantado con la 'chica selfie', pero que no hay ningún romance con ella.

Además, contó que sigue avanzando en su carrera musical y reveló que ya se encuentra grabando nuevos temas con productores y músicos del legendario Grupo Niche de Colombia.

Rosángela Espinoza revela cómo es su hombre ideal.

En una pasada transmisión en Twitch, sus seguidores se mostraron más activos de lo habitual al plantear una inesperada pregunta sobre su vida íntima. Un usuario de esta plataforma le preguntó directamente si utiliza algún juguete sexual, en concreto, un 'vibrador', lo que sorprendió a Rosángela.

La popular chica reality respondió con una sonrisa nerviosa: "No, no tengo... esas cosas no se preguntan, son intimidades. Tampoco, tampoco". Sin embargo, sorprendentemente, no detuvo allí su respuesta y continuó jugando con la ambigüedad y pidió la opinión de sus seguidores: "¿Ustedes qué creen? ¿Tengo (vibrador) sí o no? A ver, escriban en los comentarios.