¡Se prendió! 'Pantera' Zegarra envía tremendo dardo a Jonathan Maicelo: "A los gallos se les ve en la cancha"

¡Va con todo! El popular David 'Pantera' Zegarra se pronunció sobre lo que será la anhelada pelea con Jonathan Maicelo y aprovechó para enviarle un tremendo mensaje al también empresario.

Las palabras del excombatiente y cantante de 'Yo no fui' tuvieron lugar en una entrevista para el programa de Tiktok, 'Coneroscast', donde fue consultado sobre el mencionado enfrentamiento.

Al respecto, no dudó en mostrar que espera con ansias esta lucha y confesó que significa una oportunidad para él. Y es que, de acuerdo con sus declaraciones, finalmente podrá demostrar quién es el mejor boxeador en el ring.

"Quiero aprovechar esta oportunidad que me está dando la vida de enseñarle a la gente quién es el mejor en este deporte. Él dice que me pega con dos horas de entrenamiento, sin calentar, que esto, que el otro. A los gallitos se les ve en la cancha, no fuera", declaró.