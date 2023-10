¿Su salvadora? Natalie Vértiz 'parcha' a Yaco Eskenazi: "Todas tus relaciones antes de la mía eran tóxicas"

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi siguen manteniendo un matrimonio estable a comparación de las distintas parejas de la farándula peruana. Sin embargo, este sábado, protagonizaron un tenso momento durante el programa que ambos conducen.

Todo comenzó cuando 'Choca' Mandros habló de las relaciones tóxicas, siendo cuestionado por Yaco Eskenazi, quien le preguntó si en algún momento vivió una situación así.

Al respecto, el comunicador respondió que jamás tuvo pareja, provocando que el esposo de la ex Miss Perú confesara que hace algunos años vivió un romance tóxico: "Yo creo que de los 20 a los 30 era recontra tóxico".

Esta situación causó cierta incomodidad en Natalie, quien inmediatamente le increpó al padre de sus hijos que gracias a ella y al amor propio que supo cultivar, es que el exfutbolista dejó de frecuentar relaciones tóxicas.

"No, de los 20 hasta los 33 que me conociste. Todas tus relaciones antes de la mía eran tóxicas pero luego llegué yo, que tengo amor propio, que me conozco, hice una introspección, por eso llegué a darle luz a tu vida", dijo bastante segura.