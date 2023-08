Tilsa Lozano opina sobre ampay al esposo de Maju Mantilla: "Yo pediría las cámaras"

Luego del polémico ampay en el que se ve a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, ingresando a un conocido hotel con la joven deportista Mariana de la Vega, la modelo Tilsa Lozano se atrevió a dar su opinión sobre el escándalo que actualmente envuelve a la exmiss Mundo.

En entrevista con El Popular, la exvengadora no dudó en dar su opinición ante el reciente ampay al esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, quien incluso se pronunció para defender a su esposo de los ataques que viene recibiendo.

Tilsa, fiel a su estilo, recalcó que si ella fuera la que está envuelta en esa situación pediría pruebas para cerciorarse que no le fueron infiel.

"Ya sabe que pasaría, porque yo ya he demostrado lo que pasaría, yo ya me he divorciado una vez del papá de mis hijos y cuando he tenido sospechas de otras cosas he pedido las cámaras con respecto a mi esposo. Así que ya saben como soy yo", declaró la modelo al medio local.