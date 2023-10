"Volviendo a casa": Julián Zucchi regresa a Argentina tras ruptura con Yiddá Eslava

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi tomó por sorpresa a todos sus seguidores, pero el anuncio de una separación pacífica generó expectativas de su audiencia sobre una posible reconciliación. Sin embargo, el regreso del excombatiente a Argentina ha generado dudas sobre su permanencia en el Perú.

Mientras la actriz eligió el norte peruano para pasar algunos días en compañía de sus hijos, el productor audiovisual compartió en sus redes sociales su llegada a su país de origen.

Regreso a Argentina

A través de su cuenta de Instagram, el argentino mostró su arribó al aeropuerto internacional Ezeiza en Buenos Aires. En un inicio, no brindó mayor detalle de los motivos de su viaje pero el público no dejó de consultarle. Y es que, desde que informó sobre el fin de su relación de 11 años junto a la exchica reality, los usuarios no dejan de preguntarse cuál será el futuro de la familia que formaron.

Tras la insistencia de los cibernautas, Zucchi decidió revelar algunas de las razones por las que encontraba en Argentina. Si bien fue explícito con las actividades específicas que realizaría en su tierra natal, el también actor contó que una de sus principales motivaciones es el trabajo de la recta final de la nueva película que está produciendo.

"Muy bueno días, recién aparezco por acá porque arranqué con reuniones. Acá son dos horas más y tenía reuniones con Lima. Ahora, me estoy yendo a HD Argentina para seguir trabajando en la recta final para la película", expresó en su cuenta de Instagram.

Además, pidió a sus seguidores que le deseen suerte pues tiene en mente varios proyectos a futuro. Aunque se negó a contar de que se trataban estos, mencionó varios de ellos tendrían que ver con su nueva cinta.

"Deséenme suerte, estoy en Buenos Aires por varias cositas, ya les iré contando, pero sobre todo para terminar la película que está quedando increíble", agregó.

Inesperada ruptura

A inicios de este mes, Yiddá Eslava y Julián Zucchi remecieron las redes sociales y dejaron sorprendido a más de uno de sus seguidores tras compartir un video en su cuenta de Instagram donde daban por concluida su relación de más de 11 años.

Los exchicos reality manifestaron que pensaron mucho para tomar esta decisión e incluso grabar el video, pero consideraron que era mejor separarse de forma "amistosa y respetuosa" sin descuidar sus roles como padres.

De esta manera, Julián Zucchi regresó a Argentina después de algunas semanas del anuncio de su ruptura con Yiddá Eslava.