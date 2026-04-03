El perdón en Semana Santa: Especialista explica por qué reconciliarse es clave para sanar heridas emocionales

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Semana Santa es una fecha marcada por la reflexión, la fe y la reconciliación. En este contexto, el perdón se convierte en un tema central, no solo desde la perspectiva religiosa, sino también desde la salud emocional. Perdonar implica reconocer lo vivido y aprender a soltar aquello que nos ata al pasado, permitiendo avanzar hacia una vida más plena y sin ataduras que condicionen nuestras relaciones.

El proceso de perdonar

En entrevista con Exitosa, el psicólogo Diego Almandóz explicó que muchas personas confunden el verdadero sentido del perdón, lo que dificulta los procesos de reconciliación. Señaló que perdonar no significa olvidar ni justificar lo ocurrido, sino reconocerlo y afrontarlo con claridad.

El error más común, advirtió, es intentar minimizar lo que sentimos frente a una experiencia dolorosa, lo que termina bloqueando la posibilidad de sanar. Para el especialista, aceptar lo que sucedió y darle un lugar en nuestra historia personal es el primer paso hacia una reconciliación auténtica.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con Exitosa, el psicólogo Diego Almandóz explicó la recurrente confusión que existe sobre el verdadero sentido del perdón, lo que dificulta los procesos de reconciliación y puede incluso afectar la salud mental.

El especialista advirtió que... pic.twitter.com/c5BXT8sWZN — Exitosa Noticias (@exitosape) April 3, 2026

Consecuencias de no perdonar

El especialista subrayó que negarse a perdonar es como cargar un peso constante en la vida, un "grillete" emocional que se arrastra y que termina afectando nuestras relaciones cotidianas. En muchos casos, quienes no logran reconciliarse con su historia acaban hiriendo a personas que no lo merecen, perpetuando conflictos no resueltos.

Almandóz ejemplificó esta situación con casos de pacientes que, al no haber perdonado a sus padres por errores en la crianza, responden invalidando su autoridad en cada interacción presente, mostrando cómo el pasado no resuelto condiciona el presente.

El psicólogo destacó también que culminar satisfactoriamente un proceso de reconciliación permite dejar atrás la cólera y el resentimiento, abriendo paso a una existencia más ligera y agradable. Recordó que errar es humano y que todos, en algún momento, hemos necesitado ser perdonados.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con Exitosa, el psicólogo Diego Almandóz advirtió que cargar con resentimientos no resueltos es como arrastrar un peso constante en la vida. Cada recuerdo doloroso se convierte en una barrera emocional que afecta nuestras relaciones y... pic.twitter.com/PKdFqUxROw — Exitosa Noticias (@exitosape) April 3, 2026

Por todo lo anterior, el profesional invitó a reflexionar en esta Semana Santa sobre la importancia de dar ese paso hacia la reconciliación, como un acto de liberación personal y de sanación emocional. Además, subrayó que el perdón no solo beneficia a quien lo otorga, sino también a quien lo recibe, generando vínculos más sanos y duraderos.

El mensaje del psicólogo Diego Almandóz en el marco de la Semana Santa resalta que el perdón no es un gesto de debilidad, sino una herramienta poderosa para sanar heridas y fortalecer la salud mental. Reconocer lo ocurrido, aceptar nuestras emociones y aprender a soltar son claves para vivir sin ataduras emocionales y construir relaciones más sanas.

En una fecha que invita a la reconciliación, el llamado es a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a comprender que perdonar es, en esencia, un acto de libertad.