Tragedia en Matute: Municipalidad de Lima niega haber recibido trámites de seguridad para evento en el estadio

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un pronunciamiento oficial, la Municipalidad Metropolitana de Lima sentó su posición respecto al trágico incidente que tuvo lugar en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como "Matute", durante una actividad de la hinchada de Alianza Lima.

Comunicado Oficial de la Municipalidad de Lima

Ante todo, el municipio limeño expresó su más profundo pesar y solidaridad con los familiares de la persona que lamentablemente perdió la vida en el accidente, reafirmando su apoyo a los deudos en este difícil momento.

Seguidamente, el comunicado detalló tres puntos fundamentales que definen la postura de la institución edilicia:

Lamentó accidente y Saldo: La Municipalidad de Lima lamentó profundamente el trágico accidente registrado en el estadio del Club Alianza Lima, en el distrito de La Victoria. Según el reporte oficial del Ministerio de Salud (MINSA), el suceso dejó como resultado una persona fallecida y 47 heridos, quienes ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente.

La Municipalidad de Lima lamentó profundamente el trágico accidente registrado en el estadio del Club Alianza Lima, en el distrito de La Victoria. Según el reporte oficial del Ministerio de Salud (MINSA), el suceso dejó como resultado una persona fallecida y 47 heridos, quienes ya se encuentran recibiendo la atención médica correspondiente. Falta de Trámites de Seguridad: La MML fue clara al señalar que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, los eventos deportivos que superen los 3 mil espectadores deben contar con una evaluación previa de las condiciones de riesgo y seguridad. Sin embargo, en este caso, la comuna limeña aclaró que no se ha recibido ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la MML para autorizar el desarrollo de la actividad en el estadio "Matute".

La MML fue clara al señalar que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, los eventos deportivos que superen los 3 mil espectadores deben contar con una evaluación previa de las condiciones de riesgo y seguridad. Sin embargo, en este caso, la comuna limeña aclaró que ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la MML para autorizar el desarrollo de la actividad en el estadio "Matute". Condolencias y Apoyo: La Municipalidad de Lima expresó sus sinceras condolencias a los familiares de la víctima y se puso a disposición de los mismos para brindar el apoyo y las acciones que sean necesarias. Asimismo, reiteró su compromiso de colaborar de manera transparente con las autoridades pertinentes para determinar las causas de la tragedia.

Tragedia en Matute: Municipalidad de Lima niega haber recibido trámites de seguridad para evento en el estadio

Municipalidad niega haber recibido trámites de seguridad para dicho evento

La comuna limeña aseguró de manera categórica que no se ha recibido ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la MML, tal como lo establece el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM para eventos deportivos con más de 3 mil espectadores.

Junto con expresar su pésame por la pérdida de la vida humana, el municipio reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades competentes para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Este pronunciamiento oficial de la Municipalidad de Lima se da en un momento de consternación tras el trágico suceso cerca del estadio "Matute", buscando arrojar luz sobre las responsabilidades y garantizar la transparencia en el proceso de investigación que se lleva a cabo.