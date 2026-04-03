¿Se jugará el clásico entre Alianza y Universitario tras la tragedia en Matute?: Esto fue lo que decidió la Liga

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente de fiesta previo al clásico del fútbol peruano se transformó en dolor y preocupación. El banderazo organizado por la hinchada de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, terminó en tragedia, dejando un saldo de una persona fallecida y decenas de heridos. El hecho generó conmoción nacional y puso en duda la realización del esperado encuentro frente a Universitario.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, 47 personas resultaron heridas y una perdió la vida durante la concentración. El comandante departamental de Lima Centro, brigadier mayor Marcos Pajuelo, descartó que se tratara de un colapso estructural, como se especuló en un inicio, y señaló que el accidente habría sido un evento fortuito.

"Entendamos que, psicológicamente, las masas son irracionales; ante una situación masiva donde se presenta un accidente, todo el mundo pierde el control", explicó.

La decisión de la Liga

En medio de la incertidumbre, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) se pronunció oficialmente. La institución expresó su pesar por la tragedia y extendió sus condolencias a la familia de la víctima y a los heridos. Asimismo, informó que las investigaciones continúan y que se mantiene en coordinación con las autoridades para garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos.

Finalmente, la Liga confirmó que el clásico entre Alianza Lima y Universitario se jugará según lo programado este sábado 4 de abril en el estadio Monumental. El comunicado no precisó si el partido se disputará con público o a puertas cerradas, aunque se espera que se realice un minuto de silencio en memoria de la víctima antes del inicio del encuentro.

Pronunciamiento de Alianza Lima y la Municipalidad

El club blanquiazul emitió un comunicado lamentando lo ocurrido, expresando sus condolencias y asegurando que activó protocolos de emergencia desde el primer momento. Además, aclaró que el accidente no guarda relación con fallas estructurales en el estadio.

Por su parte, la Municipalidad de La Victoria señaló que no había autorizado ningún evento en el recinto ni en sus alrededores, deslindando responsabilidades y reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana.

La tragedia en Matute enluta la previa del clásico y abre un debate sobre la seguridad en las concentraciones masivas. Mientras las investigaciones avanzan para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades, la Liga ratifica la continuidad del partido, que se disputará bajo la mirada atenta de las autoridades y con un ambiente marcado por la reflexión y el luto.