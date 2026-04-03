Auristela Obando señaló que existen discrepancias con Renovación Popular:"Ya no piensan igual que nosotros en algunos temas"

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/04/2026
La congresista y candidata a diputada por el Callao de Fuerza Popular, Auristela Obando, salió al frente para rechazar las versiones sobre supuestos pactos políticos en el Congreso y aseguró que su bancada no tiene la capacidad de imponer decisiones.
Bancada carece de los votos suficientes
En diálogo con Exitosa, la candidata a diputada por el Callao, enfatizó que el Parlamento funciona en base a consensos y no por imposiciones de un solo grupo político.
Explicó que su bancada carece de los votos suficientes para controlar la agenda legislativa. En esa línea, remarcó que desde el Legislativo se proponen iniciativas y marcos normativos, pero no se ejerce un rol de gobierno directo.
"No, no se gobierna desde el Congreso .Desde el Congreso tenemos iniciativas, damos los marcos legales y otra de las cosas que yo tengo que decir con énfasis, que nosotros somos veinte, veinte votos en un universo de ciento treinta", afirmó.
Asimismo, negó que exista un bloque sólido que actúe de manera coordinada en todos los temas. Si bien reconoció coincidencias en algunos momentos, indicó que estas no se mantienen de forma permanente, especialmente conforme se acercan los procesos electorales.
Distanciamiento con Renovación Popular
Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue el reconocimiento de discrepancias con Renovación Popular, agrupación con la que en el pasado coincidieron en diversas votaciones.
"Lo que pasa es que (Renovación Popular) ya no piensan igual que nosotros en algunos temas", señaló Obando, dejando en claro que ya no existe una alineación total entre ambas bancadas.
La parlamentaria evitó calificar la situación como una ruptura, pero admitió que las diferencias son evidentes y responden a posturas distintas frente a determinados proyectos. Esto reflejaría un escenario político más fragmentado dentro del Congreso.
Disciplina interna y propuestas para el Callao
Pese a las diferencias externas, Obando destacó la organización interna de Fuerza Popular y su forma de tomar decisiones. Explicó que cada postura es debatida previamente dentro de la bancada antes de ser llevada al pleno, subrayando que, aunque existan discrepancias internas, finalmente se respeta la decisión mayoritaria.
"Nosotros nos reunimos, debatimos, y lo que la mayoría vota, porque lo votamos, no todos están de acuerdo, a pesar que somos la misma bancada, el mismo partido", sostuvo,
En cuanto a su agenda como candidata por el Callao, mencionó que sus propuestas se centran en educación, salud, seguridad ciudadana y empleo juvenil, con iniciativas como la implementación de centros de atención primaria y colegios tecnológicos.