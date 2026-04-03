Tragedia en Matute: Municipalidad de La Victoria niega haber autorizado evento en el estadio y alrededores

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un pronunciamiento oficial, la Municipalidad de La Victoria sentó su posición respecto al trágico incidente que tuvo lugar en las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como "Matute", durante una actividad de la hinchada de Alianza Lima.

La comuna victoriana emitió un comunicado para aclarar los hechos y deslindar responsabilidades, enfatizando que no se otorgaron permisos para el desarrollo de eventos en el área afectada.

Comunicado Oficial de la municipalidad de La Victoria

Ante todo, el municipio victoriano expresó su más profundo pesar y solidaridad con las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente, reafirmando su apoyo a los deudos en este difícil momento.

Seguidamente, el comunicado detalló tres puntos fundamentales que definen la postura de la institución edilicia:

Falta de Autorización Municipal: La Municipalidad de La Victoria fue clara al señalar que no ha autorizado la realización de ningún evento en el interior del estadio Alejandro Villanueva ni en sus alrededores.

La Municipalidad de La Victoria fue clara al señalar que en el interior del estadio Alejandro Villanueva ni en sus alrededores. Colaboración con Investigaciones: El comunicado informa que las autoridades competentes ya se encuentran realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El comunicado informa que las autoridades competentes ya se encuentran realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Compromiso con la Seguridad: La comuna reafirmó su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y el estricto cumplimiento de las normas vigentes.

Este pronunciamiento oficial de la Municipalidad de La Victoria se da en un momento de consternación tras el trágico suceso cerca del estadio "Matute", buscando arrojar luz sobre las responsabilidades y garantizar la transparencia en el proceso de investigación que se lleva a cabo.

Tragedia en Matute: Municipalidad de La Victoria niega haber autorizado evento en el estadio y alrededores

Alianza Lima probablemente en Aprietos

Tras la trágica muerte de una persona en el banderazo de Alianza Lima en Matute, información preliminar apunta a que una banderola gigante habría quedado atorada entre la multitud, generando caos y provocando un caso de asfixia.

El hecho ha encendido las alarmas sobre la seguridad en este tipo de concentraciones masivas. Los hinchas no contaban con permiso para ingresar y reunirse en el estadio, lo que podría derivar en responsabilidades para el club blanquiazul e incluso en un posible cierre de Matute.

Mientras tanto, el clásico con Universitario se jugará con normalidad en el Monumental, donde se espera un minuto de silencio en memoria de la víctima.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras la trágica muerte de una persona en el banderazo de Alianza Lima en Matute, información preliminar apunta a que una banderola gigante habría quedado atorada entre la multitud, generando caos y provocando un caso de asfixia. El hecho ha... pic.twitter.com/ZZwKujooMZ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 4, 2026

Más allá de las posibles sanciones, este lamentable suceso debe servir como un punto de inflexión para que los clubes, las autoridades y las propias barras organizadas trabajen en conjunto para garantizar que los "banderazos" y otras manifestaciones de apoyo sean verdaderas fiestas deportivas, libres de riesgos innecesarios y con la vida de los asistentes como prioridad absoluta.