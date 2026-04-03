Tragedia en Matute: Un muerto y 47 heridos durante banderazo previo al clásico

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario a desarrollarse este sábado 03 de abril, se vio marcada por la tragedia. Durante el banderazo realizado en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria, se reportó un accidente que dejó una persona fallecida y decenas de heridos, generando conmoción entre los asistentes y la comunidad deportiva.

Reporte oficial

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú confirmó que 47 personas resultaron heridas y están siendo atendidas, mientras que una persona perdió la vida.

El comandante departamental de Lima Centro, brigadier mayor Marcos Pajuelo, descartó el reporte inicial que dirigía el origen de la tragedia al supuesto colapso de una pared en el lugar, ya que, según informó a la prensa, tras la inspección no se hallaron daños estructurales en el perímetro del estadio, atribuyendo esta versión a una desinformación dada por la desesperación del momento.

Pajuelo indicó que aún no se pueden determinar las causas exactas del accidente, señalando que se trataría de un evento fortuito. Asimismo, hasta el momento no se ha confirmado que menores de edad se encuentren entre los afectados.

"Entendamos que, psicológicamente, las masas son irracionales; ante una situación masiva donde se presenta un accidente, todo el mundo pierde el control", explicó.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | El brigadier Mayor CBP Marcos Roberto Pajuelo Herrera dio detalles sobre el hecho ocurrido a los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva. El brigadier confirmó la muerte de una persona y más de 47 personas heridas. Los heridos fueron llevados a diferentes... pic.twitter.com/njCeIY8YWr — Exitosa Noticias (@exitosape) April 4, 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) informó en un inicio que serían 60 las personas que sufrieron lesiones, versión que ahora es actualizada por los hombres de rojo; asimismo, se informó que tres heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mientras que otros hospitales como el Dos de Mayo permanecen en alerta ante la posible llegada de más pacientes.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa monitoreando la situación y coordinando la respuesta sanitaria.

El Ministerio de Salud (Minsa) informa que, ante el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de... pic.twitter.com/2PVjkf5ade — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 4, 2026

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad en futuros eventos masivos. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la identidad de la víctima y el estado de los 47 heridos.

Por otro lado, fuentes cercanas al club informaron a Exitosa que, durante la manifestación, una banderola habría iniciado con la desesperación al quedar atrapada entre los hinchas, información aún por confirmarse y en materia de investigación.

El accidente en Matute, ocurrido en el marco de un banderazo previo al clásico, deja en evidencia los riesgos de las concentraciones multitudinarias y la necesidad de reforzar medidas de seguridad. La tragedia enluta la jornada deportiva y pone en alerta a las autoridades sanitarias y de seguridad.