Alianza Lima se pronuncia tras la muerte de una persona en Matute durante banderazo

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jornada previa al clásico entre Alianza Lima y Universitario se vio marcada por la lamentable muerte de una persona en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, durante el banderazo de la hinchada blanquiazul. El hecho generó conmoción entre los asistentes y obligó a la activación inmediata de protocolos de emergencia.

Comunicado oficial

A través de un comunicado, Alianza Lima lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como su solidaridad con los heridos. El club informó que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y sus familiares.

Asimismo, la institución aseguró que se encuentra colaborando de manera plena y transparente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos. En el documento, Alianza Lima precisó que, de acuerdo con la información de las autoridades, el accidente no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo.

Reportes preliminares

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú confirmó que 47 personas resultaron heridas y están siendo atendidas, mientras que una persona perdió la vida. El comandante departamental de Lima Centro, brigadier mayor Marcos Pajuelo, señaló que tras la inspección no se hallaron daños estructurales en el estadio, descartando la versión inicial de un colapso de muros.

Pajuelo indicó que aún no se pueden determinar las causas exactas del accidente, señalando que se trataría de un evento fortuito.

"Entendamos que, psicológicamente, las masas son irracionales; ante una situación masiva donde se presenta un accidente, todo el mundo pierde el control", explicó.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | El brigadier Mayor CBP Marcos Roberto Pajuelo Herrera dio detalles sobre el hecho ocurrido a los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva. El brigadier confirmó la muerte de una persona y más de 47 personas heridas. Los heridos fueron llevados a diferentes... pic.twitter.com/njCeIY8YWr — Exitosa Noticias (@exitosape) April 4, 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que tres heridos fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mientras que otros hospitales como el Dos de Mayo permanecen en alerta ante la posible llegada de más pacientes. El Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa monitoreando la situación y coordinando la respuesta sanitaria.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre la identidad de la víctima y el estado de los heridos.

El accidente en Matute enluta la previa del clásico y pone en evidencia los riesgos de las concentraciones multitudinarias. Mientras tanto, Alianza Lima reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades y mantener informada a la opinión pública sobre el desarrollo de los acontecimientos.