Semana Santa Segura: Municipalidad de Lima despliega 800 serenos y estrena "bodycams" en el Centro Histórico

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el fin de asegurar el orden público y la tranquilidad de todos los asistentes a las celebraciones de Semana Santa, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha puesto en marcha un plan integral de seguridad.

Esta medida está especialmente diseñada para proteger a los fieles, vecinos y turistas que se den cita en el Centro Histórico y en las zonas de mayor afluencia durante estas fechas religiosas.

Megaoperativo dispuesto por la Municipalidad de Lima

Para este operativo se han desplegado 800 serenos, distribuidos en tres turnos estratégicos, quienes refuerza la vigilancia preventiva en iglesias, plazas, recorridos procesionales y principales vías de acceso.

El plan incluyó el uso de 15 drones que realizaron patrullaje aéreo permanente en los alrededores de las iglesias y puntos de mayor concentración de personas, permitiendo una respuesta oportuna ante cualquier incidencia.

El personal de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) de la comuna limeña participó de los operativos de seguridad equipados con las "bodycams", recientemente entregadas por el burgomaestre. Estas cámaras incorporan tecnología de punta y registran cada momento de los recorridos, reforzando la supervisión y la protección de los participantes.

Asimismo, desde la central de monitoreo, un total de 444 cámaras de seguridad realizan vigilancia continua, contribuyendo al control situacional y al seguimiento en tiempo real del personal desplegado en campo.

#Seguridad | Más de 800 serenos, 400 cámaras, drones y bodycams fueron desplegados durante la Semana Santa en el centro histórico, garantizando orden y protección a los fieles.



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Presencia de inspectores y control de tránsito en el Centro Histórico

Como parte del plan de contingencia para Semana Santa, la Municipalidad de Lima ha implementado un plan de desvío vehicular en el Centro Histórico. Esta medida restrictiva estará vigente hasta el domingo 5 de abril, en el horario de 7:00 a. m. a 9:30 p. m.

Por ello, se recomienda encarecidamente a los conductores utilizar rutas alternas como las avenidas Abancay, Tacna, Emancipación y el jr. Cuzco para evitar el congestionamiento.

Paralelamente, un contingente de más de 22 inspectores de tránsito municipales se mantiene desplegado en puntos estratégicos del Damero de Pizarro. Su labor consiste en apoyar el cierre de vías, realizar acciones de control y ordenamiento vehicular, y brindar orientación a los conductores para asegurar una circulación fluida y una movilidad segura en estas fechas de gran afluencia.

La integración de serenos, drones, cámaras de vigilancia y personal de tránsito en un solo plan de contingencia demuestra una gestión proactiva orientada a proteger a los miles de fieles y turistas que acuden al Centro Histórico, asegurando que esta importante tradición religiosa se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad para todos.