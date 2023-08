Yolanda Medina defiende a Tilsa tras críticas por su peso: "No es un pecado estar con unos kilos de más"

Hace unos días, Tilsa Lozano fue captada por el público en un evento realizado en Estados Unidos, donde se le notó una gran subida de peso, por lo que Magaly la criticó diciendo que no debería engañar al público, pero ahora Yolanda Medina ha salido a defender a la exconejita.

La actual líder de la agrupación Alma Bella, empezó expresando toda la admiración que tiene por Tilsa Lozano e incluso la calificó como una de las mujeres más bellas del Perú y destacó que tiene una gran autoestima.

"Si tú te sientes bien como estás, nadie tiene por qué criticarte. Para mí Tilsa es una persona maravillosa, uno de los mejores rostros, un mujerón y vive su vida feliz, no le preocupa el qué dirán. Me da pena cuando entre mujeres se ponen a decir 'la gorda, la flaca'. No es un pecado estar con unos kilos de más", expresó.