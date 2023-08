Poder Judicial ordena regreso de Luis Torres al cargo de gobernador regional de Tacna

El Poder Judicial (PJ) ordenó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la restitución de Luis Torres Robledo en el cargo del gobernador Regional de Tacna, quien fue suspendido el 6 de junio por su presunta participación en una organización criminal denominada "Los Limpios de Tacna".

A través de una resolución, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo de la jueza Gisela Ocaña Chalco declara fundada la medida cautelar interpuesta por la defensa legal del burgomaestre. Además, ordena al JNE, en el plazo de cinco días, restituir la credencial a Torres Robledo.

Según el abogado Álvaro Zacarias Meneses, le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones acatar la disposición por mandato del Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Civil.

"No estoy avalando la decisión de la juez del Séptimo Juzgado Constitucional, no voy a decir si tienes razón o no tiene razón. Lo cierto es que el Poder Judicial ha emitido una resolución, en medida cautelar, y le corresponde al Jurado Nacional de elecciones por mandato del Código Procesal Constitucional y por supletoriamente el Código Procesal Civil acatar esa disposición", dijo a nuestro medio.