Pasajero sale por la ventana de bus del Chosicano tras malograrse la puerta: "Solo pasa en Perú"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde un joven decidió bajar por la ventana de un micro conocido como el 'Chosicano', al ver que la puerta estaba trabada.

En Perú, muchos internautas no dudan en compartir con sus seguidores las escenas más virales que demuestran el ingenio y peculiaridad de cada ciudadano.

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Roland QH, viaja tranquilamente dentro de un bus en Lima, pero cuando se detiene el vehículo, queda anonadado al percatarse que un grupo de personas no podía salir debido a un imperfecto.

Al parecer, tenían prisa por salir y no dudaron en treparse en los asientos, a pesar de incomodar a otros pasajeros, para poder salir por la ventana del vehículo con la ayuda del cobrador, que ya se encontraba en la parte exterior.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y señalar que solo en Perú ocurren estos hechos insólitos que sacan una sonrisa a más de uno.

"Más práctico", "a mí una vez me pasó lo mismo", "Perú mágico", "qué fue, mano", "definitivamente, en Perú nunca te aburres", "solo pasa en Perú", "en Perú nunca te aburres", "mi primera chamba", "un día normal en Perú", "no me imagino bajar así", "qué buenas aventuras", "buena modalidad de salida", "mi primera chamba", "más práctico", "solo en Perú, exclusivamente en Lima", "jajaja, tenía demasiada prisa al parecer", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.