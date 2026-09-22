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Adultos que estuvieron en el bus de Liceo Naval durante agresión a alumno afrontarían hasta 30 años de cárcel

Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima en el caso Liceo Naval, sostuvo que los adultos que permanecieron en el bus en que ocurrió el hecho podrían afrontar hasta 30 años de cárcel.

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2026

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En diálogo con Exitosa, Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima en el caso Liceo Naval, señaló que los adultos que estuvieron en el bus durante la agresión al alumno podrían afrontar hasta 30 años de prisión, según las responsabilidades que determine la investigación. La defensa indicó que cometieron "una omisión criminal" al no evitar lo ocurrido.

Hasta 30 años de prisión por inacción frente a agresión

El letrado reveló las acciones que podrían recaer en contra de las citadas personas debido a su inacción frente a la agresión contra el estudiante a manos de sus compañeros del quinto año de secundaria de la institución.

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