Marina Gold expone las pruebas del bullying que sufrió a manos de sus compañeros del Liceo Naval

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marina Gold volvió a pronunciarse sobre el caso del Liceo Naval Almirante Guise y sorprendió al mostrar presuntas pruebas del bullying que habría sufrido durante su etapa escolar. La creadora de contenido relató cómo vivió tres años de acoso y compartió mensajes que, según afirmó, recibió de manera anónima.

Marina Gold y las pruebas del bullying

La polémica alrededor del Liceo Naval Almirante Guise continúa dando que hablar. Esta vez, Marina Gold decidió contar su propia experiencia como alumna de la institución, luego de que se conocieran nuevas denuncias por presuntos casos de violencia escolar.

A través de su Instagram, la influencer escribió: "Lo sucedido en el Colegio Liceo Naval es inaceptable y repudiable. No puedo creer cómo hay exalumnos que salen a defender a los abusadores pintándolo de que es normal esos juegos en el colegio".

Marina también cuestionó que este tipo de comportamientos se presenten como algo habitual dentro de los colegios y sostuvo que, desde su perspectiva, el bullying habría sido normalizado durante años en la institución.

Entre las pruebas que difundió aparece una captura de comentarios que, según señaló, fueron publicados desde una cuenta anónima. En uno de los mensajes se lee: "Métele un puñete", mientras que otro contiene una expresión de burla.

Marina Gold relata amenazas e insultos clasistas

Durante una de sus transmisiones en vivo, Marina Gold contó que Michelle Onetto había sido su compañera en el Liceo Naval. No obstante, no la responsabilizó directamente de todos los ataques que denunció, sino que señaló que habría aprobado y comentado publicaciones de una cuenta falsa que la hostigaba.

La influencer también recordó que los insultos no se limitaban a las redes sociales, pues, según su relato, ocurrían en los pasillos y las aulas del colegio.

"Pues cuando caminaba por los pasillos sentía como decían las personas entre dientes: «Sí, que está chola de mierda. Sí, que está serrana hasta el culo»", relató, al recordar los comentarios clasistas que asegura haber recibido.

Asimismo, afirmó que una compañera habría influido en la manera en que otros estudiantes la trataban por su apariencia y su situación económica.

"Esta chica que llegó al mismo tiempo que yo, al mismo año, se había encargado de hacer que todo el mundo pensara que yo era inferior, que yo era marginal, solamente por mi nivel más bajo socioeconómico", manifestó.

Marina Gold aseguró que el hostigamiento continuaba durante los viajes de ida y vuelta al colegio. Según contó, el trayecto duraba más de una hora y debía compartir el vehículo con estudiantes que también la insultaban.

"Este trayecto era de más de una hora. Entonces, tenía que pasar más de una hora de ida y más de una hora de vuelta también sufriendo el mismo tipo de insultos", expresó.

La creadora de contenido también afirmó que recibió amenazas y que una compañera habría creado una cuenta de Instagram para publicar fotografías suyas y burlarse de ella.

Al recordar que pidió ayuda a sus padres, sostuvo que inicialmente le recomendaron ignorar los ataques. "Tres años de puro bullying es imposible de ignorar", expresó.

Así, Marina Gold expuso las pruebas sobre el bullying que asegura haber sufrido en el Liceo Naval durante tres años. Su testimonio incluye presuntas amenazas, insultos clasistas y hostigamiento en redes sociales.