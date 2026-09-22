Primavera 2026: Lima podría superar los 30 °C y la costa norte espera lluvias desde esta semana

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La primavera 2026 comenzará oficialmente este martes 22 de setiembre a las 19:05 horas y traerá consigo un escenario climático marcado por temperaturas elevadas en la costa peruana y un incremento de las precipitaciones en el norte del país.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las condiciones cálidas estarán relacionadas con el contexto climático asociado al fenómeno El Niño.

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 30 °C durante las primeras semanas de primavera, mientras que hacia diciembre no se descarta que algunos sectores de la capital superen los 31 °C o 32 °C. El especialista del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que los mayores valores se presentarían principalmente entre el mediodía y las 15:00 horas.

Durante las primeras horas del día, en cambio, todavía podrían registrarse temperaturas cercanas a los 18 °C y 19 °C, acompañadas de cielo cubierto o nublado y episodios ocasionales de garúa o llovizna, principalmente en zonas próximas al litoral.

¿Qué temperaturas se esperan en Lima?

Según el pronóstico del Senamhi, los distritos de Lima Metropolitana ubicados cerca del litoral, entre ellos Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, presentarían temperaturas de entre 19 °C y 30 °C.

#Minam #Senamhi🌡🌧 ¡La primavera llega con más calor y lluvias en el norte!



El Senamhi informa que se esperan temperaturas superiores a lo normal en la costa peruana y lluvias que podrían intensificarse en Piura y Tumbes durante los próximos meses. pic.twitter.com/TvWhpFeRpA — Senamhi (@Senamhiperu) September 21, 2026

En sectores más alejados del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los valores oscilarían entre 18 °C y 31 °C, con la posibilidad de superar los 32 °C hacia finales de año.

El Senamhi advierte que durante la primavera los niveles de radiación UV podrían ubicarse entre alto y extremadamente alto en la costa peruana, por lo que recomienda adoptar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

Lluvias llegarán a la costa norte

El inicio de la primavera también estará acompañado por un incremento de las precipitaciones en el norte. El Senamhi pronostica lluvias de ligera intensidad en Tumbes y Piura entre el 22 y el 25 de setiembre, con una intensificación prevista desde el 27 de setiembre.

El organismo meteorológico señala además que, durante los próximos meses, existe una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte. En particular, Tumbes y Piura podrían registrar lluvias de moderada a fuerte intensidad, escenario que tendría mayor probabilidad entre noviembre y diciembre.

Este panorama forma parte de las condiciones climáticas asociadas a El Niño Costero 2026-2027. El ENFEN ha señalado que las temperaturas del aire se mantendrían muy por encima de sus valores habituales en la costa, mientras que para la costa norte se proyectan lluvias de normales a superiores a lo normal.

En otras zonas del país también se esperan cambios. En la costa centro y sur podrían presentarse episodios de llovizna durante las noches y madrugadas, además de un incremento de los vientos en localidades cercanas al litoral.