ERM 2026: estas son las duplas, ternas y bloques del debate de hoy, 22 de septiembre, por la Alcaldía de Lima

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2026
Este martes 22 de septiembre continúa el debate de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la participación de otros 13 aspirantes a la alcaldía de Lima.
La jornada se desarrollará desde las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en el distrito de San Borja.
¿Cómo será el segundo día del debate por la Alcaldía de Lima?
El formato contempla cuatro bloques durante cada jornada. En el primero, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima.
El segundo bloque estará dedicado a la interacción entre los postulantes. Cada participante contará con tres minutos para contrastar las propuestas de su plan de gobierno mediante preguntas y réplicas con los candidatos que le correspondan según el sorteo.
En el tercer bloque se abordarán preguntas formuladas por la ciudadanía. El JNE informó que recibió 4,921 preguntas mediante la campaña "Pregúntale a tu candidat@". De ese conjunto serán seleccionadas dos preguntas para ser planteadas durante el debate.
Este bloque estará dividido en los segmentos 3A y 3B, este último denominado "Sin rodeos". Los candidatos intervendrán agrupados en duplas y ternas, según el sorteo realizado previamente. Finalmente, en el cuarto bloque cada postulante tendrá un minuto y medio para brindar su mensaje final.
Debate del martes 22 de septiembre: estos son los participantes
La segunda jornada reunirá a los otros 13 candidatos que buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El orden de participación será el siguiente:
- Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay
- Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo
- Partido Político Nacional Perú Libre: representante del partido
- Renovación Popular: representante del partido
- Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza
- Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza
- Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo
- Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
- Avanza País - Partido de Integración Social: Francis Allison Oyague
- Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega
- Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León
- Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype
- Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra
Duplas y ternas del bloque 2:
- APRA vs. Avanza País
- Progresemos vs. Acción Popular
- Renovación Popular vs. Fuerza Popular
- Partido Popular Cristiano vs. Venceremos
- Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre
Duplas y ternas del bloque 3A, referido a la pregunta ciudadana:
- Frente de la Esperanza vs. Fuerza Ciudadana
- APRA vs. Progresemos
- Fuerza Popular vs. Venceremos
- Perú Libre vs. Acción Popular
- Partido Popular Cristiano vs. Renovación Popular
- Visión Perú vs. Partido del Buen Gobierno vs. Avanza País
Duplas y ternas del bloque 3B, "Sin rodeos":
- Renovación Popular vs. Partido Popular Cristiano
- Visión Perú vs. Perú Libre
- Fuerza Ciudadana vs. Progresemos
- Acción Popular vs. APRA
- Partido del Buen Gobierno vs. Fuerza Popular
- Venceremos vs. Frente de la Esperanza vs. Avanza País
Mensaje final del 22 de septiembre:
- Avanza País
- Venceremos
- Fuerza Popular
- Progresemos
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Popular Cristiano
- Acción Popular
- Frente de la Esperanza
- Perú Libre
- APRA
- Fuerza Ciudadana
- Visión Perú
- Renovación Popular
Las organizaciones políticas acordaron que los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna sean los encargados de moderar las dos jornadas del debate electoral.
Con este formato, los 26 postulantes tendrán espacios para presentar sus propuestas, responder interrogantes de la ciudadanía y contrastar sus planteamientos con otros candidatos. Las jornadas del 21 y 22 de septiembre permitirán conocer cómo se desarrollará la discusión entre los postulantes antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.