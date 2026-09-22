ERM 2026: estas son las duplas, ternas y bloques del debate de hoy, 22 de septiembre, por la Alcaldía de Lima

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 22 de septiembre continúa el debate de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la participación de otros 13 aspirantes a la alcaldía de Lima.

La jornada se desarrollará desde las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en el distrito de San Borja.

¿Cómo será el segundo día del debate por la Alcaldía de Lima?

El formato contempla cuatro bloques durante cada jornada. En el primero, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima.

El segundo bloque estará dedicado a la interacción entre los postulantes. Cada participante contará con tres minutos para contrastar las propuestas de su plan de gobierno mediante preguntas y réplicas con los candidatos que le correspondan según el sorteo.

En el tercer bloque se abordarán preguntas formuladas por la ciudadanía. El JNE informó que recibió 4,921 preguntas mediante la campaña "Pregúntale a tu candidat@". De ese conjunto serán seleccionadas dos preguntas para ser planteadas durante el debate.

Este bloque estará dividido en los segmentos 3A y 3B, este último denominado "Sin rodeos". Los candidatos intervendrán agrupados en duplas y ternas, según el sorteo realizado previamente. Finalmente, en el cuarto bloque cada postulante tendrá un minuto y medio para brindar su mensaje final.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó la participación de la mayoría de los candidatos a gobernadores regionales (99%) en los debates electorales que el JNE ha organizado en las 25 regiones del país, y que hoy y mañana culminan con el Debate Municipal de Lima. pic.twitter.com/HlgnXXk6PD — JNE Perú (@JNE_Peru) September 22, 2026

Debate del martes 22 de septiembre: estos son los participantes

La segunda jornada reunirá a los otros 13 candidatos que buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El orden de participación será el siguiente:

Partido Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth María del Rosario León Chinchay

Elizabeth María del Rosario León Chinchay Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo

Mónica Yadira Yaya Luyo Partido Político Nacional Perú Libre: representante del partido

representante del partido Renovación Popular: representante del partido

representante del partido Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza

Juan Carlos Alvarado Mestanza Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza

Rubén Daniel Bonilla Espinoza Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo

Luis Miguel Llanos Carrillo Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra

Edgardo Renán De Pomar Vizcarra Avanza País - Partido de Integración Social: Francis Allison Oyague

Francis Allison Oyague Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega

Carlos Alberto Tejada Noriega Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León

Santiago Rosendo Abarca León Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype

Samuel Marcos Daza Taype Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra

Duplas y ternas del bloque 2:

APRA vs. Avanza País

Progresemos vs. Acción Popular

Renovación Popular vs. Fuerza Popular

Partido Popular Cristiano vs. Venceremos

Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre

Duplas y ternas del bloque 3A, referido a la pregunta ciudadana:

Frente de la Esperanza vs. Fuerza Ciudadana

APRA vs. Progresemos

Fuerza Popular vs. Venceremos

Perú Libre vs. Acción Popular

Partido Popular Cristiano vs. Renovación Popular

Visión Perú vs. Partido del Buen Gobierno vs. Avanza País

Por un #VotoInformado conéctate a la transmisión de los #DebatesERM2026 🗳️

Este lunes 21 y martes 22 de setiembre es el debate electoral entre los candidatos que aspiran llegar a la alcaldía de Lima Metropolitana.

¿Sabes cómo será el formato ?

¿Quiénes son los moderadores? pic.twitter.com/MPYTXMS5nF — JNE Perú (@JNE_Peru) September 18, 2026

Duplas y ternas del bloque 3B, "Sin rodeos":

Renovación Popular vs. Partido Popular Cristiano

Visión Perú vs. Perú Libre

Fuerza Ciudadana vs. Progresemos

Acción Popular vs. APRA

Partido del Buen Gobierno vs. Fuerza Popular

Venceremos vs. Frente de la Esperanza vs. Avanza País

Mensaje final del 22 de septiembre:

Avanza País

Venceremos

Fuerza Popular

Progresemos

Partido del Buen Gobierno

Partido Popular Cristiano

Acción Popular

Frente de la Esperanza

Perú Libre

APRA

Fuerza Ciudadana

Visión Perú

Renovación Popular

Las organizaciones políticas acordaron que los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz Laguna sean los encargados de moderar las dos jornadas del debate electoral.

Con este formato, los 26 postulantes tendrán espacios para presentar sus propuestas, responder interrogantes de la ciudadanía y contrastar sus planteamientos con otros candidatos. Las jornadas del 21 y 22 de septiembre permitirán conocer cómo se desarrollará la discusión entre los postulantes antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.