Corte de LUZ en Lima y Callao el 23 de septiembre: ¿cuáles son los distritos afectados y horarios?

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa los horarios y distritos de Lima y Callao afectados por el corte de luz programado para el miércoles 23 de septiembre, de acuerdo al reporte oficial de Pluz Perú. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de luz el 23 de septiembre: motivo de la suspensión temporal

Un nuevo corte de luz está programado para este miércoles 23 de septiembre en distintos distritos de Lima y el Callao. De acuerdo con el cronograma semanal de Pluz Perú, la interrupción temporal del servicio eléctrico alcanzará zonas específicas y responderá a trabajos de mantenimiento preventivo para optimizar el suministro y evitar averías futuras.

La empresa instó a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Asimismo, les recuerda revisar el cronograma a tiempo, para identificar si su vivienda se verá afectada.

¿En qué distritos de Lima y Callao será el corte de luz?

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 23 de septiembre:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en A. H. Juan Pablo II mz. D1, D2, E9, E10, E11, av. El Muro cdra. 6. Asimismo, la empresa precisó que la suspensión temporal del servicio eléctrico se efectuará en los siguientes sectores del distrito de SJL, pero desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m.:

Sectores de SJL afectados por el corte de luz.

En Puente Piedra

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Coop. Agraria Gallinazos mz. A, B, asoc. Casa Huerta San Pedro mz. I, parcela 74 mz. B, G, asoc. Com. Agrop. Indep. Del Norte mz. E.

En Carabayllo

Desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en A. H. Su Majestad Hirohito mzs. A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, comité 38 Ampl. Señor de Luren mzs. 10Q, 11R, 12 Ñ, Agrup. Fam. El Resplandor V Sct. El Prog. de Carabayllo mzs. A, B.

En San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Rinconada de Pando mzs. A, B, C, D, E, F, R, S, S1, A. H. Lomas de Pando mzs. A, B, asoc. Viv. San Marcos mz. R.

Sin electricidad por horas en Ancón

Desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en calle Transformadores mz. V, Y, av. Los Elevadores mz. W, jr. Los Aloes mz. Y.

Ante el anuncio de que habrá corte de luz programado para el miércoles 23 de septiembre, se aconseja revisar el cronograma de Pluz Perú para identificar a tiempo qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio.