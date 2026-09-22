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Nueva conducción educativa

Minedu encarga a Luis Alemán Nakamine la dirección del Liceo Naval Almirante Guise

El Ministerio de Educación encargó temporalmente a Luis Antonio Alemán Nakamine la dirección del Liceo Naval Almirante Guise, mientras se implementa el proceso de reorganización de la institución educativa.

Minedu encarga a Luis Alemán Nakamine la dirección del Liceo Naval Almirante Gui
Minedu encarga a Luis Alemán Nakamine la dirección del Liceo Naval Almirante Gui (Composición: Exitosa)

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2026

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El Ministerio de Educación  encargó a Luis Antonio Alemán Nakamine las funciones de director del Liceo Naval Almirante Guise, en el marco de la reorganización extraordinaria y temporal dispuesta por el Gobierno. La medida fue oficializada mediante una resolución ministerial publicada este martes. 

Encargo será de manera temporal

Luis Antonio Alemán asumirá la dirección en adición a sus funciones como Viceministro de Gestión Institucional del Minedu y permanecerá en el cargo hasta que se desgine al titular correspondiente.

La resolución señala que el encargo garantinza la continuidad del servicio educativo y permitir la ejecución de las acciones durante el proceso de reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional del colegio. 

Reorganización seguirá hasta 2027

El nombramiento se produce luego de que el Gobierno declarara la reorganización extraordinaria y temporal del Liceo Naval mediante Decreto Supremo N°. 016-2026-Minedu, publicado el 18 de septiembre.

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La norma estableció que la institución permanecerá bajo la conducción del Minedu hasta el 31 de diciembre de 2027, periodo durante el cual deberán mantenerse los estándares educativos y reforzarse las condiciones de seguridad y convivencia.

Minedu dispone reorganización temporal del Liceo Naval Almirante Guise tras hechos de violencia [DS 016-2026-Minedu] | LP

Buscan proteger estudiantes

El proceso de reorganización tiene como finalidad garantizar la protección integral de los estudiantes, además de fortalecer las medidas de prevención y atención frente a situaciones de violencia dentro de la institución educativa.

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El Minedu, en coordinación con el Ministerio de Defensa, también deberá asegurar la continuidad de las clases, brindar acompañamiento socioemocional a los estudiantes y a la comunidad educativa, y prevenir posibles actos de violencia, intimidación o represalias.

La designación de Alemán Nakamine se mantendrá mientras el Ministerio de Educación aprueba los lineamientos y procedimientos necesarios para implementar el mecanismo de elección del director responsable de la reorganización. De esta manera, el funcionario tendrá a su cargo la conducción temporal del colegio durante esta etapa. 

La medida ocurre después del grave hecho de violencia reportado el 15 de septiembre contra un estudiante del Liceo Naval, caso que permanece bajo investigación de las autoridades competentes. El decreto de reorganización señala que las acciones adoptadas buscan reforzar la respuesta institucional y garantizar un entorno educativo seguro para los alumnos.

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