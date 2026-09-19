Asesinan a Susy Aponte, la 'China Polo', periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El norte del país se encuentra conmocionado por el asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. El violento ataque habría ocurrido en las inmediaciones del mercado de Caraz, cuando al parecer la víctima participaba de una actividad política.

Acribillan a balazos a candidata al GORE Áncash

De acuerdo a información recopilada por nuestro medio, el hecho de sangre se produjo este sábado, 19 de septiembre, al promediar el mediodía en el citado centro de abastos. La postulante al GORE Áncash habría perdido la vida tras sufrir un ataque con arma de fuego cuando se encontraba en el interior del lugar.

El hecho de sangre ocurrió ante la presencia de comerciantes y ciudadanos, quienes se encontraban realizando sus actividades habituales dentro de este mercado sin pensar que sucedería ello.

Cabe señalar que, las versiones que vienen circulando a través de diversas plataformas de las redes sociales que deslizan que los sicarios que habrían atentado contra la vida de Aponte Polo fue por venganza o que alguien habría ordenado el ataque, por ahora estas son hipótesis no confirmadas y no deben ser presentadas como hechos hasta que la Policía u otra autoridad competente lo pueda confirmar.

Hasta el momento, según información vertida por parte de la Policía Nacional del Perú el cuerpo de la periodista conocida como 'China Polo' fue trasladado al centro de salud más cercano de la ciudad de Caraz.

🔴🔵🚨 #AHORA | En la región Áncash, la candidata al Gobierno Regional, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue acribillada en el interior del mercado de Caraz cuando se encontraba realizando actividades políticas.



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Fiscalía investiga crimen de Susy Aponte Polo

A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público informó que la Fiscalia Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional, quien falleció en Caraz, Áncash este sábado.

Además, se señala que la fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui junto a cuatro fiscales adjuntos vienen recopilando las evidencias de este caso en conjunto con la Policía Nacional del Perú.

De igual manera, dispuso el levantamiento del cadáver, recabar los registros fílmicos captados por cámaras de videovigilancia de la zona, entre otras diligencias urgentes para esclarecer los hechos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalia Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional, quien... pic.twitter.com/WOyU4iK2tr — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 19, 2026

Al promediar el mediodía de este sábado, 19 de septiembre, en las inmediaciones del mercado de Caraz, en Áncash, fue asesinada a balazos Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento 'Socios por Áncash'.