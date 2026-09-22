Madre de víctima del Liceo Naval: "Mi corazón no habita odio, rencor ni venganza, solo quiere justicia"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madre de la víctima del Liceo Naval habló por primera vez sobre el dolor que atraviesa junto a su familia tras lo ocurrido con su hijo. Aunque cuestionó las declaraciones de algunos padres de los adolescentes que quedaron en libertad, remarcó que su corazón no guarda odio ni rencor y solo busca justicia.

Madre de víctima habla sobre investigados

Uno de los momentos más contundentes ocurrió cuando la madre cuestionó a los padres de los adolescentes liberados que calificaron lo ocurrido como una "travesura" o un "juego". La mujer no ocultó su indignación y cuestionó duramente esa manera de describir los hechos.

Posteriormente, al referirse a los adolescentes que permanecen en libertad con comparecencia, la madre pidió a sus padres prudencia en sus declaraciones y cuestionó que algunos intenten desligarlos completamente de responsabilidad.

"Papá que diga: 'Mi hijo sale porque no hizo nada'. Señor, déjeme decirle, el no auxiliar, el burlarse, el ver y no hacer nada lo exime de responsabilidad, quizás no toda, pero la tiene", afirmó en entrevista con Milagros Leiva.

La mujer también dejó claro que no siente satisfacción por la situación que atraviesan los adolescentes investigados ni sus familias. "Yo no me puedo regocijar porque yo tengo que ponerme en la otra parte. No estoy feliz. No estoy feliz. No me gusta. No es mi naturaleza, no es nuestra naturaleza", manifestó.

Madre de víctima no busca venganza

En medio de la entrevista, la madre explicó que su principal preocupación está puesta en la recuperación de su hijo y en acompañarlo durante este proceso. Aseguró que su familia buscará que pueda continuar con su vida y superar lo ocurrido.

"Mi hijo va a sanar, mi hijo se va a recuperar y nosotros vamos a encargar que tenga el resto de su vida hermosa y bonita porque se lo merece", sostuvo.

Al ser consultada sobre quién la sostiene en medio de este momento, respondió que encuentra fuerzas en su fe. "¿Quién me sostiene a mí? El amor, el amor, el amor a Dios, la fe que le tengo a él", expresó.

Y fue entonces cuando resumió el sentimiento que, según sus palabras, guía su lucha por su hijo: "Mi corazón no habita odio, no habita rencor, no habita venganza, solo quiere justicia".

La madre agregó que continuará adelante para esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a afectar a otro menor. "Yo soy una madre leona, soy una madre guerrera y yo voy a ir hasta el final para que se haga justicia con mi hijo", afirmó.

Así, la madre de la víctima del Liceo Naval dejó claro que su pedido está centrado en la justicia y no en el odio, el rencor o la venganza. Mientras acompaña a su hijo, seguirá buscando justicia y esclarecer los hechos.