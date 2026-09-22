Madre de víctima del Liceo Naval exige sanción del colegio a agresores: "Yo hubiera preferido que los expulsen"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madre de la víctima del Liceo Naval continúa procesando lo ocurrido con su hijo y asegura que su pedido no nace desde el odio, sino desde la necesidad de obtener justicia. En ese contexto, reveló que hubiera preferido una sanción más drástica para los adolescentes involucrados.

Madre de víctima denuncia abandono tras agresión

La madre contó que recibió la llamada de su hijo desde el propio colegio, por lo que su primera reacción fue querer llegar rápidamente hasta él para saber cómo se encontraba. Según relató, el menor estaba solo, pues ninguno de los otros estudiantes lo acompañó después de lo ocurrido.

"Yo no quiero venganza, pero yo te digo una cosa: de los 10 nadie lo auxilió, nadie lo acompañó, ni siquiera al baño, ni siquiera, oye, ¿qué tal? Se fueron, como tú has visto, al chifa y lo dejaron solito", expresó en entrevista con Milagros Leiva.

Madre de víctima pide expulsión de agresores

Pese al dolor que atraviesa, la madre remarcó que no guarda sentimientos de venganza contra el colegio y destacó que reconoce a la Marina de Guerra como una institución de prestigio.

También señaló que su familia mantiene un vínculo con la institución y que los valores que recibió de su padre fueron importantes en su formación.

Actualmente, la familia recibe soporte psicoemocional por parte del Ministerio de la Mujer. La madre aseguró que se encuentra en duelo y que todo lo ocurrido paralizó su hogar, por lo que también necesita tiempo para procesar lo sucedido.

"Justicia. Justicia para mi hijo. Justicia, pero sin odio", manifestó. Además, pidió que el caso sirva para que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

En esa línea, dirigió su pedido al ministro de Educación para que se modifique la legislación relacionada con las sanciones dentro de los colegios y se permita que los docentes tengan mayor autoridad. "Por favor modifiquen esa ley, que les permita al profesor, al docente, ser la autoridad en el colegio", sostuvo.

Al ser consultada directamente sobre si hubiera preferido que los agresores de su hijo fueran expulsados del Liceo Naval, su respuesta fue contundente: "Sí, yo hubiera preferido que los expulsen".

Así, la madre de la víctima del Liceo Naval mantiene su pedido de justicia y considera que los agresores debieron recibir una sanción más severa, incluso la expulsión. Aunque asegura no actuar desde el odio, sostiene que las autoridades deben tomar medidas para evitar hechos similares.