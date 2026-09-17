DIGESA alerta por DOS MARCAS de agua de mesa CONTAMINADAS con bacteria: conoce cuáles son

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una publicación en redes sociales, el Ministerio de Salud alertó a la población por una medida tomada por la DIGESA al encontrar contaminadas dos marcas de agua de mesa con una bacteria dañina para la salud de los consumidores. Ante esta situación, se ordenó el retiro inmediato de estos productos.

DIGESA alerta por la presencia de bacteria en dos marcas de agua, ¿cuáles son?

El hallazgo realizado por DIGESA se produjo en el marco de las labores permanentes de vigilancia y control de seguridad sanitaria que realiza la autoridad correspondiente.

Frente a esto, la presencia de una bacteria patógena en varios lotes de la línea de producción de dos marcas de agua de mesa representa un riesgo para la salud, particularmente para las personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Tras una inspección a dos marcas de agua, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) reportó el hallazgo de una bacteria patógena denominada Pseudomonas aeruginosa en lotes de la marca 'TIMONEL' y 'LYBRE' .

🚨 ALERTA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA



DIGESA recomienda NO consumir agua de mesa de las marcas TIMONEL y LYBRE, tras detectarse la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa.

✅ Se ha dispuesto su retiro inmediato de venta y exhibición.

✅ Se continuará realizando acciones de... pic.twitter.com/9aURqXGug0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 17, 2026

Informe emitido por el Minsa

Según lo reportado, por el Ministerio de Salud con Digesa, se invoca a la población no consumir estas dos marcas de agua de mesa, ya que correspondería a poner en riesgo su bienestar tras haber encontrado una potente bacteria en diversos lotes y presentaciones.

"La presencia de este microorganismo es un indicador de contaminación y representa un riesgo de infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable", afirmó el documento oficial.

Del mismo modo, se dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales retiren inmediatamente de la exhibición y venta los productos de la marca 'TIMONEL' y 'LYBRE'. Asimismo, la Digesa se mantiene alerta a que se cumplan con las acciones que previenen que el agua de mesa se siga consumiendo.

Informe de hallazgo de bacteria en dos marcas de agua de mesa

Recomendaciones para la población

Ante esta situación de alerta sanitaria, la autoridad competente recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta y, en caso de identificar estos productos en algún establecimiento, informar de inmediato correspondiente de su jurisdicción, ya sea a través de las Diris, Geresas o Diresas.

Finalmente, la DIGESA alertó a la población sobre dos marcas de agua de mesa contaminadas con una bacteria que podría poner en riesgo la salud. Asimismo, informó sobre las acciones inmediatas dispuestas para retirar estos productos de circulación en los distintos establecimientos, en todas sus presentaciones y lotes, de acuerdo con el informe.