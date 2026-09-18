Mark Vito ESTALLA al encontrar a Leslie Echevarría con otro hombre y termina "agarrándolo" a golpes

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito volvió a llamar la atención en redes sociales luego de protagonizar una escena donde "descubrió" a Leslie Echevarría junto a otro hombre. El momento incluyó una discusión y una pelea, pero posteriormente se conoció que todo correspondía a un contenido preparado.

Mark Vito descubre supuesto encuentro

Vito ingresó a la habitación que comparte con Leslie Echevarría mientras intentaba contarle un supuesto hecho ocurrido en el edificio donde viven. Sin embargo, encontró a su pareja con el cabello desordenado, el pantalón desabrochado y el cinturón suelto.

La situación cambió cuando un hombre apareció desde un escondite dentro de la habitación. Mark Vito reaccionó al verlo y se acercó directamente hacia él, protagonizando una pelea que fue registrada para el video difundido en redes sociales.

El contenido mostró al influencer enfrentándose físicamente con el desconocido, mientras Leslie Echevarría permanecía dentro de la habitación. La escena fue presentada inicialmente como un supuesto descubrimiento de infidelidad, aunque posteriormente se precisó que no ocurrió una pelea real.

Todo fue preparado para promocionar negocio

El video correspondió a una parodia planificada por Mark Vito y Leslie Echevarría. La escena fue elaborada con el objetivo de generar atención en redes sociales y promocionar el negocio de la empresaria , por lo que el supuesto ampay no representó un hecho real.

Esta no es la primera vez que ambos aparecen en situaciones aparentemente polémicas dentro de contenidos difundidos por internet. Durante las últimas semanas también protagonizaron videos relacionados con supuestas separaciones, conflictos y situaciones familiares que posteriormente fueron presentados como sketches.

En septiembre, Mark Vito también apareció en otro contenido donde simulaba encontrarse internado en un hospital y acompañado por la madre de Leslie. Aquella escena incluyó una supuesta confesión y un supuesto envenenamiento, pero también correspondió a una producción realizada para redes.

Los contenidos protagonizados por Mark Vito y Leslie Echevarría combinan escenas de pareja con situaciones inesperadas y elementos humorísticos. En este caso, el supuesto encuentro con otro hombre y la posterior pelea formaron parte del mismo formato.

El video generó atención debido a que la escena mostraba a Mark Vito aparentemente sorprendido por la presencia del desconocido. Sin embargo, este episodio fue preparado previamente y utilizado como parte de una estrategia relacionada con el emprendimiento de Leslie.

La publicación muestra así una nueva escena protagonizada por Mark Vito y Leslie Echevarría, quienes utilizaron una situación ficticia relacionada con una supuesta infidelidad para desarrollar contenido audiovisual. El enfrentamiento mostrado en las imágenes tampoco corresponde a una agresión real entre las personas involucradas.