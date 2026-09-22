Precio del dólar HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este martes 22 de septiembre?

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú: ¿cuál es la cotización del precio y tipo de cambio para la compra y venta? Conoce el comportamiento actual de la divisa en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este martes 22 de septiembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Como se sabe, el precio del dólar en el mercado cambiario peruano se ve influenciado por diversos factores, entre ellos, la inestabilidad política local y expectativas en ese sector, así como la ley de oferta y demanda, intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precio de las commodities. y factores internacionales como las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) que impactan directamente (si la FED sube las tasas, el dólar se fortalece a nivel mundial).

En ese marco, identificar a tiempo cuál es el comportamiento de la moneda extranjera te permitirá anticiparte a los cambios y tomar deciciones más acertadas si estás pensando en comprar o vender dólares hoy en Perú.

Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la apertura de la jornada de este martes 22 de septiembre, de acuerdo a la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio este lunes 21 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/3,350 S/3,362

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación al día de ayer, lunes 21 de septiembre, donde la compra era de S/ 3,354 y la venta de 3,362.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo

Además, se aconseja, para quienes necesitan comprar o vender dólares fuera del sistema bancario, revisar también cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo, que registra valores que pueden cambiar constantemente dependiendo de la oferta y demanda.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la mañana de este martes 22 de septiembre, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,340 | Venta S/3,360. Esta cotización es referencial y puede variar entre cambistas, casas de cambio y plataformas digitales.

Precio y cotización del tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 22 de septiembre.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 21 de septiembre?

El lunes 21 de septiembre, el dólar cerró la jornada en 3,3560, según la última sesión registrada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Durante esa jornada, la moneda estadounidense había comenzado sus operaciones alrededor de 3,3540, mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3549 con un máximo de 3,3580 y un mínimo de 3,3520.

En resumen, el dólar inició este martes 22 de septiembre con una cotización de S/3,350 para la compra y S/3,362 para la venta, según Sunat. En tanto, el mercado paralelo se mueve alrededor de S/3,340 y S/3,360, aunque estos valores pueden modificarse durante el día.