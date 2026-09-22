Línea ETBOSA paraliza operaciones tras recibir amenazas extorsivas de dos bandas criminales: les exigirían S/25 mil

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los casos de criminalidad no cesan en el sector transporte. Amenazas extorsivas por parte de dos bandas criminales han llevado a la empresa de transporte público ETBOSA a paralizar sus operaciones de forma indefinida.

Conductores de ETBOSA son víctimas de mensajes extorsivos

Los choferes de la entidad que cubre la ruta entre Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, y Pro, vienen siendo amenazados de muerte por no ceder al pago de cupos de estas organizaciones delincuenciales.

Las intimidaciones han llegado mediante textos y videos extorsivos que son enviados por mensaje de texto y de WhatsApp donde muestran armas de fuego e imágenes que le realizan a los vehículos en plena ruta.

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