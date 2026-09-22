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De forma indefinida

Línea ETBOSA paraliza operaciones tras recibir amenazas extorsivas de dos bandas criminales: les exigirían S/25 mil

La empresa de transporte ETBOSA decidió paralizar sus operaciones de forma indefinida debido a que viene recibiendo amenazas extorsivas por parte de dos bandas criminales. Les estarían exigiendo S/25 mil.

ETBOSA paraliza tras recibir amenazas extorsivas de dos bandas criminales
ETBOSA paraliza tras recibir amenazas extorsivas de dos bandas criminales (Composición Exitosa)

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/09/2026

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Los casos de criminalidad no cesan en el sector transporte. Amenazas extorsivas por parte de dos bandas criminales han llevado a la empresa de transporte público ETBOSA a paralizar sus operaciones de forma indefinida.

Conductores de ETBOSA son víctimas de mensajes extorsivos 

Los choferes de la entidad que cubre la ruta entre Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, y Pro, vienen siendo amenazados de muerte por no ceder al pago de cupos de estas organizaciones delincuenciales.

Las intimidaciones han llegado mediante textos y videos extorsivos que son enviados por mensaje de texto y de WhatsApp donde muestran armas de fuego e imágenes que le realizan a los vehículos en plena ruta.

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