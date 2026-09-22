Madre de víctima del Liceo Naval revela cómo sus compañeros apoyaron a su hijo tras lo ocurrido

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una reciente entrevista, la madre de la víctima del Liceo Naval habló sobre cómo viene recuperándose su hijo. Además, detalló los pasos que están dando para que retome sus estudios y destacó el bonito gesto de sus compañeros para darle todo su respaldo en este momento tan duro.

Víctima del Liceo Naval aún no regresa al colegio

La madre del menor afectado explicó que, por ahora, su hijo todavía no ha regresado al colegio, pues se está preparando el ambiente adecuado para que pueda retomar su vida escolar con tranquilidad.

Según señaló, cuenta con medidas de protección y su principal objetivo es que pueda continuar con su educación sin tener que modificar su rutina por lo ocurrido.

"Yo tengo que velar por la reinserción de mi hijo a su vida normal, a la vida que tuvo hasta hace una semana", manifestó durante la entrevista con Milagros Leiva. También remarcó que su hijo no tiene motivos para sentir vergüenza y que debe poder continuar con su vida con la frente en alto.

Sobre los cuatro alumnos que permanecen en libertad con comparecencia, aseguró que no asistirán de manera presencial al colegio. La madre contó que durante el fin de semana estuvo coordinando con asesores del Ministerio de la Mujer para abordar las medidas de protección correspondientes.

En ese sentido, dejó claro que no está buscando venganza. "Yo soy una madre que vengo movida por el amor, no por el odio ni por la venganza. Yo quiero, yo solo quiero justicia sin odio para mi hijo", sostuvo la madre del menor.

Compañeros de la víctima le enviaron cartas

En medio de este complicado momento, la víctima del Liceo Naval también ha recibido muestras de cariño por parte de sus compañeros y sus familias. La madre reveló que recientemente le hicieron llegar un sobre con cartas escritas por sus amigos, un gesto que habría alegrado al menor.

"Sus compañeros el otro día le han hecho llegar un sobre con cartas, con todas cartas. Después le hicieron un video muy bonito", contó emocionada. Además, señaló que las madres de otros alumnos también le hicieron llegar mensajes de apoyo.

De esta manera, la víctima del Liceo Naval todavía no retorna presencialmente al colegio, mientras se implementan medidas para protegerlo. En paralelo, sus compañeros y sus familias le han hecho llegar cartas, un video y otras muestras de apoyo, acompañándolo en su proceso de recuperación.