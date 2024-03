¡Alarmante! 36% de colegios no cuenta con el número suficiente de profesores para el inicio de clases

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República alertó que el 36% de los colegios a nivel nacional en los que se ha hecho un trabajo de supervisión no cuenta con el número suficiente de profesores para el inicio de clases del año escolar 2024.

Las preocupantes cifras del estudio realizado entre el 15 de febrero y el 8 de marzo también revelan que el 70% de estas instituciones educativas no recibió material escolar para realizar las labores del año académico.

Problemas de infraestructura

De acuerdo al informe de la Contraloría, el 52% de las instituciones educativas necesitan reemplazar el techo de al menos una de sus aulas. En tanto, el 55% de los colegios tienen algún salón con paredes que requieren de reparación. Sin embargo, los problemas de mobiliario no quedan ahí.

Y es que el operativo también reveló que el 21% de las instituciones no cuentan con mesas y sillas suficientes para los alumnos. Asimismo, el 17% de las aulas no presentan la infraestructura necesaria para los docentes. Uno de los puntos más alarmantes es que el 36% de colegios carecen de un cerco perimétrico que permita proteger y salvaguardar la seguridad de los niños y adolescentes que asisten a clases.

Insuficiente personal docente

La falta de personal docente podría perjudicar a los escolares durante el acompañamiento cognitivo durante la prestación del servicio educativo. Las mejoras en cuanto a este temas son muy escasas pues en el operativo del año 2022 la falta de profesores alcanzó un 38.4%.

Según mencionó Contraloría, la supervisión de 395 instituciones educativas pública a nivel nacional arrojó el 93% no tienen un psicólogo a disposición de los estudiantes. La ausencia del personal especializado afectaría las acciones de prevención de los colegios en materia de violencia estudiantil y casos de bullying.

Servicios básicos

El 58% de los colegios intervenidos cuentan con al menos un servicio higiénico que requiere mantenimiento o sustitución. La comisión de control indicó que los casos reportados incluyen caños o inodoros malogrados, sin puertas o puertas en mal estado.

Además, un 31% de los colegios no cuentan con servicios higiénicos por cada nivel educativo y el 40% de las escuelas no tiene baños con separación para alumnos y docentes. Lo más preocupante es que el 22% de las instituciones educativas visitadas no presenta servicios de desagüe, el 9% no cuenta con agua y otro 9% tiene restricciones de esta.

De esta manera, la Contraloría informó que el 36% de colegios no cuenta con el número suficiente de profesores para el inicio de clases del año escolar 2024.