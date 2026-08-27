Alerta por peligro de glaciares en Perú: 58 lagunas tienen un riesgo alto de desborde, según INAIGEM

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la directora de investigación en glaciares del INAIGEM, Paola Moschella, indicó que en el Perú existen 528 lagunas con riesgo de desborde, con 58 de ellas con un riesgo alto. Señaló que eso evidencia el peligro glaciar que se concentra en Ancash y Cusco.

Lagunas con riesgo de desborde se concentran en Ancash y Cusco

El retroceso glaciar en el Perú continúa generando graves amenazas para las poblaciones andinas debido al incremento acelerado del volumen de agua en las alturas. De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), los cuerpos de agua originados por el deshielo representan una contingencia latente.

"Hemos identificado las 528 lagunas con riesgo de desborde y entre ellas hay 58 lagunas con riesgo muy alto de desborde. Esto es evidencia de la situación de presencia de peligros glaciares en nuestros territorios sobre todo concentrados en la región Ancash y en la región del Cusco", señaló la directora.

Dentro de la lista prioritaria de evaluación, las autoridades han puesto especial énfasis en la cuenca del Ausangate debido a la inestabilidad acumulada en sus cuerpos de agua durante los últimos años. En particular, una de las fuentes hídricas de esta zona ya registra antecedentes directos de colapso parcial, afectando terrenos agrícolas y viviendas de las comunidades campesinas aledañas.

"Entre las primeras lagunas con mayor riesgo tenemos en primer lugar a la laguna Upiscocha en Cusco, la cual ya ha tenido unos desbordes de magnitud moderada. En el 2022 ya ha generado afectaciones a algunas zonas pobladas, a sistemas de regadío y es una laguna que ha venido creciendo en gran medida en los últimos años, entonces también tiene ciertas condiciones que favorecen desprendimientos de hielo, avalanchas", indicó.

El constante monitoreo de los depósitos hídricos altoandinos busca prevenir desastres originados por el cambio climático y el retroceso de la masa de hielo en la sierra central y sur. Las autoridades locales requieren implementar sistemas de alerta temprana para mitigar el impacto en comunidades vulnerables situadas en los cauces de los ríos.

La amenaza latente de la laguna Parcacocha y la gestión del riesgo

La evaluación técnica en la Cordillera Blanca resulta prioritaria debido a la densidad poblacional asentada en áreas de influencia directa ante eventuales avalanchas o aluviones. La articulación entre el gobierno central y las autoridades regionales permite priorizar obras de infraestructura defensiva y canales de desahogo en los vasos glaciares.

"Otra laguna con mayor riesgo es la laguna Parcacocha en Ancash, la cual pone en riesgo la ciudad de Huaráz. Esta laguna tuvo un evento muy significativo en 1941 que destruyó una tercer parte de la ciudad de Huaráz y generó unas 1800 víctimas. Entonces ahí es donde hemos tenido mayores avances a nivel, en general de diversas entidades en cuanto al aporte para la gestión del riesgo de desastres", señaló.

Los estudios balísticos y de modelamiento de flujo realizados por especialistas aportan información clave para la elaboración de planes de evacuación y delimitación de zonas no mitigables. La prevención continua en estas cuencas representa la principal herramienta para salvaguardar vidas humanas y proteger la infraestructura productiva.

En ese sentido, los glaciares peruanos demandan una supervisión científica permanente e intervenciones prioritarias de gestión de riesgo para evitar desbordes que pongan en peligro el desarrollo socioeconómico de las regiones andinas.