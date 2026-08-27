Conferencia Episcopal Peruana denuncia utilización de su nombre en redes que pide dinero a cambio de la bendición del papa León XIV

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 27 de agosto, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) denunció el uso indebido de su nombre e imagen en redes sociales, las cuales ofertan encuentros con el papa León XIV en su próxima visita al Perú que llevará a cabo en noviembre próximo.

A través de un comunicado oficial, la entidad eclesiástica rechazó rotundamente que estén solicitando pagos o transferencias de dinero para, por ejemplo, tomarse una foto, tener una reunión y recibir la bendición del santo padre, ofrecimiento ilícito en redes que están siendo ofrecidas hasta en S/ 1 000.

Denuncian estafas en redes para acceder a conocer al papa León XIV

Exhortan a no hacer caso a publicaciones falsas

A menos de tres meses de la llegada el santo padre a territorio peruano, inescrupulosos en redes han aprovechado el fervor y expectativa para crear falsos anuncios para estafar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Desde la CEP han exhortado a no caer en estos actos ilícitos por su seguridad.

En ese sentido, recordaron que ante cualquier duda, la ciudadanía puede verificar la información a través de sus canales oficiales o del correo institucional: [email protected].

"La Conferencia Episcopal Peruana rechaza cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la figura del santo padre destinada a inducir a error a los fieles o a obtener beneficios económicos", menciona la misiva.

Comunicado

La denuncia planteada por la Conferencia Episcopal Peruana se da a tan solo horas de que la Cancillería designara al ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República, Rodrigo Hernán Boluarte Chávez, como funcionario responsable ante el Estado peruano de la visita del papa León XIV.

Misa en Lima será el lunes 16 de noviembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció este lunes 24 de agosto, que la misa que ofrecerá en Lima el papa León XIV será el 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas, distrito de Santiago de Surco.

Tal como ocurrió durante la visita del papa Francisco en enero de 2018, el acto litúrgico volverá a desarrollarse en el campo de la Fuerza Aérea del Perú, donde se espera que pueda superarse el millón de fieles provenientes de todas partes del país.

El anuncio de la llegada de León XIV al Perú viene generando una enorme expectativa en el norte del Perú, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Del mismo modo, la santa misa que ofrecerá en Lambayeque sería en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, ubicado en las Pampas de Reque, con capacidad para 400 000 fieles.

Vale destacar que, la llegada de Robert Prevost significará la tercera visita de un papa a suelo peruano, luego de las realizadas por Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).