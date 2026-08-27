Sancionan a un árbitro por proponer competencia de "farmear aura" para definir al equipo que sacaba primero

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El fútbol argentino vivió un episodio insólito que rápidamente se volvió viral. El árbitro Fernando Espinoza fue apartado de las designaciones de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 luego de que, en el partido entre Belgrano y Defensa y Justicia, propusiera a los capitanes reemplazar la clásica lanzada de moneda por una "competencia de farmear aura".

La escena, captada por las cámaras y difundida en redes sociales, generó millones de reproducciones y puso en discusión entre quienes lo vieron como un momento divertido y quienes lo consideraron una falta de profesionalismo.

Un sorteo particular

Durante el sorteo en el estadio Julio César Villagra, Espinoza mostró una moneda con los escudos de los equipos y, en tono jocoso, preguntó a los capitanes Lisandro López y Leandro Fernández si preferían definir la salida inicial con una "batalla de aura" en lugar del protocolo habitual.

Los jugadores se rieron, aunque sin entender muy bien a lo que se refería, y optaron por la moneda, aunque la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) no lo tomó del mismo modo y reaccionó con dureza. Días antes, la entidad había enviado un comunicado prohibiendo expresiones ajenas al sorteo y el uso de elementos "jocosos o inapropiados".

LO REGAÑARON 😳



Días atrás, el árbitro Fernando Espinoza 🇦🇷 dijo en medio de un sorteo de capitanes "no quieren hacer una competencia de farmear aura? Pues bueno, la dirección de arbitraje argentino sacó un comunicado pidiendo SERIEDAD Y PROFESIONALISMO.



❌ Al árbitro no lo... — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) August 27, 2026

Broma le valió una sanción

La DNA, encabezada por Federico Beligoy y Fernando Rapallini, consideró que Espinoza desobedeció una orden expresa y decidió excluirlo de todas las 90 designaciones de la fecha 7, que se jugará entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. El árbitro mendocino, de 42 años, además de su rol en Primera División, ocupa cargos en asociaciones de árbitros, lo que hace más llamativa la sanción.

Mientras relatores del encuentro calificaron el momento como "el mejor sorteo del campeonato", en las oficinas de la AFA se lo interpretó como una afrenta a la seriedad del arbitraje. En redes sociales, en cambio, abundaron los memes y comentarios celebrando la ocurrencia, con usuarios que pedían más árbitros "con aura" y menos rigidez.

"QUERÍA FARMEAR AURA. No entendimos nada con el Licha".



Leandro Fernández, sobre la propuesta de Fernando Espinoza en el sorteo. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/A8WvrsA5Cf https://t.co/EP112dbJqP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 24, 2026

¿Qué es "farmear aura"?

Originalmente, el término "farmear", adaptado del verbo en inglés "to farm" (cultivar), proviene del mundo gamer y significa repetir acciones para acumular puntos o recursos. El concepto de "aura", asociado a la presencia y respeto que alguien impone, se fusionó en redes para definir el conjunto de actividades, costumbres o disciplina a seguir para adquirir estas cualidades.

Sin embargo, y como pasa con muchos fenómenos que son de nicho, las generaciones más jóvenes (en este caso, las 'Alfa' y 'Z') cambiaron el concepto con la fusión de otros memes para dar lugar a las populares "batallas de farmeo de aura": gesticulaciones y poses que buscan demostrar carisma o imponencia.

El caso de Espinoza refleja cómo los códigos de internet y los memes pueden colarse en espacios tradicionales como el arbitraje. Aunque para muchos fue una broma inocente, la sanción muestra que la AFA busca mantener la formalidad en cada detalle del protocolo. Entre risas y polémicas, el episodio quedará como uno de los sorteos más curiosos del campeonato argentino.