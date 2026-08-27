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¿Necesitas renovar o recoger tu DNI? Reniec brindará atención especial este sábado 29 de agosto en 115 agencias a nivel nacional

Si tienes pendiente renovar, actualizar o recoger tu Documento Nacional de Identidad, este fin de semana podrás aprovechar los horarios especiales habilitados en determinadas sedes.

Reniec brindará atención este sábado 29 de agosto
Reniec brindará atención este sábado 29 de agosto RENIEC

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/08/2026

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una jornada especial de atención para este fin de semana, con la atención de 115 agencias a nivel nacional durante el sábado 29 de agosto. 

La medida permitirá a los ciudadanos realizar diversos trámites vinculados con su Documento Nacional de Identidad (DNI), así como recoger aquellos documentos que ya se encuentren listos.

Las agencias habilitadas estarán distribuidas en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y Lima. 

Los horarios variarán de acuerdo con cada sede y se extenderán, en términos generales, desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m.

¿Qué agencias atenderán en Lima y Callao?

En Lima Metropolitana y el Callao también se habilitará una atención especial este sábado. Siete agencias recibirán a los ciudadanos que necesiten realizar sus gestiones o recoger su documento.

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Las agencias de San Borja y Miraflores atenderán desde las 8:15 a. m. hasta las 12:45 p. m. En tanto, los centros de atención ubicados en MAC Callao, MAC Lima Este, MAC Lima Norte, MAC Lima Sur y MAC Ventanilla funcionarán de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Esta ampliación de horarios cobra especial importancia debido a la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre. Reniec viene realizando acciones de actualización de información ciudadana vinculadas con el proceso electoral y recientemente entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una segunda relación con 134 462 datos actualizados de ciudadanos.

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Según información difundida por la entidad, esta lista incluyó datos de ciudadanos fallecidos, fotografías actualizadas de personas que cumplieron 18 años y cambios de domicilio procesados antes de las fechas establecidas. En total, Reniec ha remitido 383 260 datos actualizados a la ONPE como parte de este proceso.

También habrá atención el domingo 30 de agosto

La atención especial continuará el domingo 30 de agosto, aunque de manera mucho más limitada. Ese día únicamente funcionarán cuatro centros de atención: dos en Loreto y dos en Puno.

En Loreto atenderán los centros de Putumayo (Calle Arequipa s/n), y Yavarí (Calle Nueva Jerusalén s/n, local municipal). Mientras que en Puno estarán disponibles los centros de Crucero (Plaza de Armas s/n), y Moho (Circunvalación s/n, terminal terrestre). Todos estos establecimientos atenderán de 8:15 a. m. a 12:45 p. m.

Además, Reniec viene desarrollando campañas de trámites y entregas gratuitas de DNI en distintas regiones del país. Entre el 25 y el 30 de agosto, estas actividades se realizan en diversas localidades, con atención que incluye también asistencia registral para los ciudadanos.

La jornada especial del sábado 29 de agosto representa una oportunidad para quienes tienen trámites pendientes o necesitan recoger su DNI sin esperar hasta los días habituales de atención. 

Con 115 agencias abiertas a nivel nacional y cuatro centros adicionales que funcionarán el domingo en Loreto y Puno, Reniec busca ampliar temporalmente el acceso a sus servicios en un periodo marcado por la preparación de las próximas elecciones.

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