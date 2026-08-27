Crimen en Perú: experto advierte sobre tránsito del robo y extorsión al capitalismo criminal

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El crimen en el Perú presenta formas que, según el experto Julio Corcuera, conviven y se relacionan entre sí. Durante una entrevista para Exitosa, explicó que el escenario incluye una modalidad predatoria, otra parasitaria y un tránsito hacia el capitalismo criminal, vinculado a organizaciones delictivas.

Del robo a la extorsión

Según Corcuera, el crimen predatorio está relacionado con delitos como el robo común, en los que el delincuente obtiene un beneficio directo mediante la apropiación de bienes. Esta modalidad forma parte de un escenario amplio, donde también aparecen prácticas de extorsión y cobro de cupos.

El especialista señaló que otra modalidad es el crimen parasitario, relacionado con la extorsión y el cobro de cupos. En este esquema, las organizaciones delictivas obtienen ingresos de manera recurrente mediante amenazas o exigencias económicas dirigidas contra personas, comerciantes, empresas y otros sectores afectados económicamente.

La extorsión ocupa un lugar importante dentro de esta dinámica. Corcuera explicó que las organizaciones criminales pueden pasar de exigir dinero a intervenir directamente en actividades económicas, mediante empresas o servicios vinculados con sus intereses y utilizados dentro de sus estructuras para obtener mayores ingresos.

Del cobro de cupos al control empresarial

El concepto de capitalismo criminal aparece cuando las organizaciones dejan de limitarse al cobro de dinero y buscan intervenir en actividades comerciales. Corcuera explicó que existen casos en los que empresas son amenazadas y obligadas a contratar servicios promovidos por grupos criminales dentro de esta dinámica.

"Criminales que no solo te piden un cupo; sino que, a sangre y fuego, te obligan a que contrates sus empresas. Entonces, eso es una especie de capitalismo criminal y una teoría del reemplazo", indicó.

Esta situación fue descrita también por Corcuera en una entrevista reciente, donde señaló que algunas organizaciones criminales amenazan a empresas agroexportadoras y a sus representantes. Además del pago de un cupo, pueden exigir que determinados servicios sean contratados mediante empresas relacionadas con la organización delictiva.

El planteamiento expuesto por el experto establece una relación entre las tres modalidades. El crimen predatorio aparece en delitos como el robo; el parasitario, en prácticas como la extorsión y el cobro de cupos; mientras el capitalismo criminal representa una forma organizada de actividad delictiva.

La evolución descrita no elimina las modalidades anteriores, sino que permite que funcionen simultáneamente. De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, el crimen organizado puede mantener delitos tradicionales mientras desarrolla mecanismos de extorsión y formas de participación económica mediante organizaciones cada vez más estructuradas.